Укр

Успех и прибыль: последняя неделя сентября будет особенно удачной для тройки знаков Зодиака

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Озвучен гороскоп на ближайшую неделю Новость обновлена 24 сентября 2023, 19:06
Озвучен гороскоп на ближайшую неделю. Фото freepik.com

В ближайшие семь дней Рак, Козерог и Скорпион могут ожидать позитивных событий

Некоторым знакам Зодиака звезды обещают удачу в октябре. Другим же представителям зодиакального круга начинает везти уже в последнюю неделю сентября.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2023 года обещают успех и богатство трем знакам Зодиака – Раку, Скорпиону и Козерогу. Об этом передает Your Tango.

Козерог

В ближайшие семь дней ваше финансовое положение улучшится. Прибыль обеспечат или разумные сбережения, или правильные инвестиции. Астрологи советуют не участвовать в теневых сделках, а придерживаться принципов, проверенных временем. Время, проведенное совместно с братьями и сестрами, откроет перед вами важные жизненные уроки. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Рак

На этой неделе звезды будут на вашей стороне. В достижении ваших целей будут помогать и люди, и обстоятельства. Не исключены трудности, но каждое испытание приведет вас к более лучшему уровню жизни. Гороскоп для Рака на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

Все ваши усилия не будут напрасными. Ожидайте прекрасного завершения сентября. Усердно работайте, а фортуна ускорит обретение результата. Появится шанс для роста и трансформации, который не стоит упускать на этой неделе. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи обещают захватывающий октябрь. В гороскопе на месяц лишь несколько везунчиков.

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