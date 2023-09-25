Гороскоп на 26 сентября: возможны сюрпризы и неожиданные события, которые порадуют

День подходит для активной деятельности и рискованных методов работы

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Проведите активный день, настраивайтесь на хороший результат, визуализируйте его и у вас все получится. Новые приятели могут иметь корыстный интерес, поэтому 26 сентября не доверяйте малознакомым людям. Время, проведенное с семьей, поможет Овнам расслабиться и восстановить душевное равновесие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вы будете в гуще событий, то можете встретить нужных вам людей и познакомиться с кем-то интересным. Продемонстрируйте свои лучшие качества, расскажите о планах или идеях и тогда можно рассчитывать на перспективные и выгодные предложения. Встреча с друзьями подкинет Тельцам новые идеи. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь мыслить и действовать рационально. Мечтательное настроение помешает Близнецам принять верное решение. Не скупитесь на добрые слова и поддержку для тех, кто в этом нуждается. 26 сентября у вас повышенный эмоциональный фон, поэтому сосчитайте до десяти, прежде чем давать ответ.

Рак (22 июня — 22 июля)

Подходящее время, чтобы подумать над выполненной работой, ближайшими планами и приоритетами в жизни. Вас может посетить чувство неудовлетворенности или недовольства собой. Вашим близким нужна поддержка: уделите им больше внимания, проявите заботу, откровенно поговорите. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Интересный и плодотворный день, когда Львам придется работать в напряженном ритме и решать множество важных вопросов. Старайтесь не раздражаться, если что-то идет не по вашему плану: проявите понимание и вежливость по отношению к окружающим. Вечером отдохните дома с семьей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Общение 26 сентября будет для Дев приятным и полезным. Встречайтесь с профессиональными и успешными людьми, слушайте их советы. Можно начинать сложное дело: удача будет на вашей стороне. К неприятным ситуациям относитесь с юмором, больше шутите и улыбайтесь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

При принятии решений лучше всего слушать свой внутренний голос: он подскажет верный ответ. Старайтесь быть мягче по отношению к близким, не критикуйте их лишний раз. Нанесенная обида забудется нескоро. По событиям дня можно определить правильность выбранного направления.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Плодотворный и удачный день. Однако Скорпионам нужно быть осторожнее в общении, не допускать резких высказываний и контролировать эмоции. Старайтесь не поддаваться приступам лени и желанию устроить себе выходной: важные дела не могу ждать. Лучше отказаться от предложений, сделанных 26 сентября.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Убавьте деловую активность и не мешайте происходящему. Многие проблемы решатся сами собой без вашего участия. В личных отношениях возможна напряженность: не стоит делать выводы раньше срока, поговорите откровенно, узнайте мнение партнера. Вечером ожидайте приятного сюрприза.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День подходит для завершения прошлых дел, освобождению от всего того, что мешает двигаться вперед, вызывает негативные эмоции. Звезды рекомендуют Козерогам оставить позади все свои неудачи и уверенно продвигаться к новым вершинам. В личных отношениях будьте настойчивее. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Все, что вы сделаете, должно быть осознанно и спланировано. Спешка или неаккуратность могут привести к серьезным проблемам. Также это хороший день для исправления прошлых ошибок, для подведения итогов. Откровенный разговор с кем-то близким будет полезен.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Будет лучше провести время в одиночестве, сосредоточиться на первостепенных делах и не отвлекаться на посторонние разговоры. Кто-то из вашего окружения хочет ввести вас в заблуждение, плетет интриги. Ограничьте контакты, чтобы снизить эмоциональное напряжение, займитесь хобби.