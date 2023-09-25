Три знака Зодиака выйдут на новый виток в сентябрськое полнолуние: кого ждут перемены

Гороскоп для Рака, Скорпиона и Водолея

Полная луна в сентябре ознаменует наступление периода, богатого потенциалом и преобразованиями. Когда полнолуние в сентябре 2023 войдет в свою фазу, а это случится около 13:00 в пятницу, 29 числа, огненная сущность Овна разожжет в этих знаках Зодиака огонь решительных действий. Раньше мы писали, что на этой неделе трем знакам Зодиака невероятно повезет в любви.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сентябрьское полнолуние станет для Раков настоящим катализатором в сфере карьеры и профессиональных стремлений. Это астрологическое явление, как проводник решительной энергии, вдохновит вас окунуться в море новых возможностей. Известные своей заботливой и сочувствующей натурой, Раки часто остаются незамеченными. Однако в этот день ваша инициативность будет вознаграждена и оценена по достоинству. В то же время не исключены изменения на вашем профессиональном пути, что станет новым успешным витком в вашей жизни.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

29 сентября полнолуние в Овне прольет луч света на ваши привычные сферы жизни, вдохновляя на новый подход к далеко идущим планам. Обычно Скорпион претворяет их в жизнь планомерно, в размеренном темпе, но это полнолуние разожжет в вас пламя спонтанности. Период полнолуния будет отмечен плодотворными достижениями. После энергичного дня не забудьте побаловать себя приятным вечером, чтобы расслабиться и восстановить силы для будущих свершений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Когда луна в Овне разворачивает свой небесный рассказ, она побуждает Водолея озвучить свои мысли и выразить свою интеллектуальную независимость. Смело вступайте в оживленные диалоги или погружайтесь в новые начинания. Но в бурном вихре не забывайте проявлять благоразумие в своих высказываниях — ваши слова могут быть слишком острыми, даже и непреднамеренно. Продуманный выбор слов имеет первостепенное значение, чтобы сохранить гармонию и не затмить яркие перспективы, которые разворачиваются перед вами.

Даже в удачные периоды некоторые знаки выглядят совсем наоборот. А когда они и правда в плохом настроении, выражение их лиц становится просто убийственным. Проверьте, не входите ли вы в число главных злюк по знаку Зодиака?