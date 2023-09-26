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Гороскоп на 27 сентября: кто-то добьется успеха, а другим придется понервничать

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гороскоп на 27 сентября 2023 года
Гороскоп на 27 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Находите возможность для пополнения энергетических запасов и не обращайте внимания на злопыхателей

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 сентября, в котором вы узнаете, какие события обещают звезды представителям зодиакального круга и как с помощью астрологических подсказок удержать удачу в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Готовьтесь к активному дню. Вы будете незаменимы как на рабочем месте, так и дома. Благо, вашей энергии хватит на решение всех вопросов. Ближе к вечеру астрологи рекомендуют уделить время самому себе. Просмотр душевной комедии или чтение книги перед сном не помешают.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту среду вы сможете насладиться обществом людей, которые близки вам по духу. Звезды обещают встречу с интересным собеседником, которая может изменить вашу жизнь. Медитация или йога – отличный способ завершить этот день с пользой. Сегодня вы сможете открыть для себя важные жизненные истины. К слову, сентябрьское полнолуние обещает Тельцам финансовые подарки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не все сегодня пойдет по вашему плану. Внезапные препятствия и недопонимание с людьми сулит нервный день. Однако астрологи советуют не отчаиваться и следовать своим принципам. Помните, что это всего лишь один неудачный день, впереди вас ожидают более радостные события.

Рак (22 июня — 22 июля)

В среду вы начнете подводить итоги проведенного месяца. Осень всегда является непростым периодом для вас, поэтому так важно находить возможности для пополнения вашей энергетической батарейки. Планирование интересных выходных в кругу близких вдохновит вас сегодня.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы будете много общаться как по личным, так и по деловым вопросам. День будет слегка суетливым и динамичным. Чтобы не чувствовать себя выжатым лимоном, ищите маленькие радости. Даже чашка кофе в уютном заведении или звонок лучшему другу могут скрасить этот будний день.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День сложится для вас весьма успешно. Все сложные вопросы, даже те, которые давно назревали, сегодня могут разрешиться с выгодой для вас. Будьте уверены в своей правоте и идите до конца. Поддержка родных поможет преодолеть любой конфликт без лишних стрессов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Неожиданно среда принесет вам приятные эмоции и радостные сюрпризы. День будет окутан романтикой. Не стоит упускать шанс провести время с любимым человеком. Важно находить в плотном графике возможность для отдыха и релакса, ведь только так вы сможете сохранять баланс сил. К тому же, звезды обещают удачный любовный гороскоп Весам в эту неделю.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ожидает насыщенный будний день. Работа будет кипеть, а конкуренты сегодня могут испытывать ваше терпение. Это может быть непросто, но важно сохранять самообладание в любой ситуации. Стресс и нервы могут вывести вас из себя, это навредит только вашей профессиональной деятельности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День будет посвящен решению проблем дома. Астрологи призывают находить общий язык с близкими людьми, даже если в некоторых ситуациях вы будете вынуждены уступить. Разговоры по душам и открытость позволят избежать недосказанности и ссор в будущем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Готовьтесь к насыщенному дню. В эту среду вы проведете много деловых встреч, одна из которых может стать судьбоносной для вашей карьеры. Будьте коммуникабельны, дипломатичны и внимательны к мелочам. Помните, какие навыки отличают вас от других и дают право называться профессионалом. Кроме того, Козерога ожидает удача в последние дни месяца.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вас ожидает успех в деловой сфере. Руководство оценит ваши усилия, партнеры будут идти на уступки, коллеги станут опорой в решении сложных рабочих задач. Звезды призывают проявлять настойчивость, все желанные цели будут достигнуты, а полученный результат вас полностью удовлетворит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту среду ваши планы могут быть нарушены. Астрологи советуют научиться быстро адаптироваться и оборачивать новые обстоятельства в свою пользу. Не исключено, что сегодня придется понервничать. Прогулка на свежем воздухе или встреча с другом может уравновесить непростой день положительными эмоциями.

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