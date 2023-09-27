Гороскоп на 28 сентября: кому-то повезет с деньгами, а некоторые столкнутся с неприятностями на работе

Хороший день для решения деловых вопросов и заключения сделок

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 сентября, который расскажет, какие сюрпризы преподносят звезды представителям зодиакального круга и как астрологические подсказки позволят вам привлечь удачу в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам предстоит решать важные задачи, которые позволят двигаться вперед с легкой головой. В первой половине дня возможны конфликты в общении с коллегами и партнерами. Если это необходимо, идите на компромисс – в будущем вы поймете, что сделали правильный выбор. Однако астрологи предупреждают, что будущее полнолуние поставит отношения Овнов под угрозу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сложный финансовый период позади. В этот четверг вы получите выгодное предложение, которое позволит улучшить ваше денежное положение. Используйте свои способности максимально, так вы точно добьетесь желаемого. Поддержка близкого круга не помешает, не бойтесь обращаться за помощью к тем, кому доверяете.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День окажется динамичным и насыщенным. Каждая минута будет расписана, вы будете вовлечены в рабочий процесс. Астрологи не исключают трудности в этот четверг, однако ваша коммуникабельность позволит разрешить любую недомолвку. В вечернее время вам лучше сбавить темп и отдохнуть.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваш знак станет счастливчиком этого четверга. Астропрогноз на сегодня обещает вам удачу во всех делах, фортуна не отступит от вас ни на шаг. Более того, все отлично сложится в финансовом плане. Вы даже можете выиграть в лотерею, так что можете рисковать. А вот давать сегодня в долг астрологи не советуют. К слову, звезды сулят Раку богатство в октябре.

Лев (23 июля — 23 августа)

Четверг внезапно подарит вам море романтики. Звезды способствуют улучшению вашей личной жизни. Одинокие люди смогут встретить человека, который, не исключено, сыграет в будущем важную роль. Семейные пары в этот день получат возможность качественно провести досуг друг с другом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не самый простой день для вашего знака Зодиака. Возможно напряжение в общении с близкими. Решение задач, связанных с домом, заберет много ваших сил. Чтобы оставаться в балансе, найдите время для самого себя в конце этого дня. Медитация или даже просмотр любимого сериала пойдет вам на пользу и подарит положительные эмоции, что так необходимо в этот четверг.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот будний день принесет вас позитивные новости. Положение небесных тел указывает на возможность денежных бонусов для вас. Это может быть прибавка к зарплате, о которой вам сообщит начальство, или неожиданное наследство. Астрологи советуют тщательно планировать свои растраты, чтобы не использовать полученные средства попусту.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот четверг вам придется попотеть как физически, так и морально. Звезды сулят много коммуникаций и поездок. Стоит хорошо выспаться, чтобы в течение дня чувствовать себя бодрым и энергичным. Постарайтесь начать день с чего-нибудь приятного, чтобы зарядить свою энергетическую батарейку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Четверг будет удачным для вашего знака. Хорошее время для завершения финансовых операций, вы точно останетесь при своих средствах. Однако не стоит тут же тратить заработанное, лучше продумать материальные цели на ближайшее будущее или изучить возможности для долгосрочного инвестирования. Кроме того, астрологи обещают Стрельцу счастливый период в конце месяца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День ожидается не из простых. На работе могут возникнуть сложности в общении с коллегами. Стоит прислушиваться к тому, что говорят за вашей спиной. Запаситесь терпением и ведете себя как дипломат, чтобы не развить конфликт до серьезных масштабов. Не отчаивайтесь, если не все получается с первого раза.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день все ваши деловые вопросы будут решаться быстро и просто. Вам хватит базы знаний и навыков, чтобы отстоять свою позицию перед начальством. Более того, вы сможете положиться на коллег, которые сегодня проявят себя как ваши единомышленники и помощники в критической ситуации.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Четверг неожиданно подарит возможность отдыха, что очень кстати после насыщенных дней. Хорошая идея: провести время с друзьями на прогулке, пока погода радует. Можно сказать, выходные на этой неделе для вас уже начинаются, так что наслаждайтесь приятными беседами и хорошими эмоциями.