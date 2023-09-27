У четырех знаков Зодиака в октябре начнется белая полоса: кто эти счастливчики

Гороскоп для Весов, Стрельца, Рыб и Близнецов

Раньше мы рассказывали, кому невероятно повезет в конце сентября. А у этих четырех знаков Зодиака наступит счастливая полоса на следующей неделе. Если вы оказались в их числе, приготовьтесь к волне новых возможностей и волнующим новым начинаниям.

Астрологи советуют воспользоваться шансами, которые выпадут на вашем пути. Итак, рассмотрим, кто выйдет на полосу удачи в начале октября.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ожидайте увлекательных перемен в разных областях жизни, особенно в любовных, романтических и творческих делах. Крайне важно держаться подальше от людей, которые таят зависть и обиду. Будьте проницательны, чтобы определить настоящих поклонников и доброжелателей в вашем кругу. Вы будете излучать позитив, отражая все вокруг в прекрасном свете. Удивите своего партнера приятными жестами, и вместе наслаждайтесь удовольствием. Также небесные светила способствуют вашему профессиональному росту, прокладывая путь к новым возможностям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам предоставляется невероятная возможность начать все заново и с новой устремленностью воплощать свои цели в жизнь. Вселенная настроена в вашу пользу. Если вы находитесь в отношениях, у вас есть шанс поднять их на новую высоту — воспользуйтесь им, чтобы укрепить ваш союз. Тем, кто одинок, стоит довериться космическому замыслу, потому что вас ждут приятные сюрпризы. Неожиданные встречи могут перерасти в историю любви, о которой вы и подумать не могли. А профессиональный путь приобретает вдохновляющие обороты с яркими перспективами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Побалуйте себя долгожданным перерывом. Освободитесь от бремени, пополните запасы энергии. Страсть и чувственность становятся характерными чертами вашей любовной жизни. Отнеситесь к своим отношениям более серьезно — если есть проблемы, которые давно вас угнетают, решайте из бесстрашно. Если вы одиноки, звезды сойдутся, чтобы привлечь в вашу жизнь человека, который будет разделять ваши интересы и желания. Используйте новые возможности в карьере — сейчас пора решить задачи, которые вы слишком долго откладывали.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это время самопознания и роста. Снимите груз с плеч и восстановите внутренний баланс — это подпитает вашу самооценку. Примените опыт прошлых лет на своем пути самосовершенствования. Если вы находитесь в отношениях, вам с партнером светит наслаждение блаженными моментами, проведенными вместе. Для тех, кто одинок, Вселенная создает схему, чтобы направить вас к человеку, которого вы ищете. В профессиональной сфере вас ждет успех. Ваши начинания будут удачными и вы можете установить ценные связи.

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака октябрь принесет большие деньги. Проверьте, вошли ли вы в их число!