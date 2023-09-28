Придется сделать шаг назад: эти три знака Зодиака в октябре столкнутся со своим прошлым

Возвращение в прошлое — это не всегда грустно и плохо

Сентябрь подходит к концу, и совсем скоро в свои права вступит новый осенний месяц — октябрь. Стоит отметить, что он несет с собой много приятных событий для знаков Зодиака, однако нескольким представителям гороскопа в октябре 2023 года придется столкнуться со своим прошлым, хотят они того или нет.

Важно понимать, что встреча с нашим прошлым не всегда является чем-то негативным, часто это приносит положительные результаты. Астрологи отмечают, что трем знакам Зодиака, а именно Рыбам, Весам и Скорпионам, придется разобраться со своим прошлым, что даст им возможность признать свои ошибки и отправиться в путь исцеления и самопознания.

Рыбы

В этом месяце вполне вероятно, что возникнут мысли о примирении с прошлым партнером, но не в контексте возобновления романтических отношений, а в восстановлении некогда заветной дружбы. Если вы решите сделать первый шаг к примирению, будьте уверены, что это безопасное решение. Однако подойдите к этому вопросу ясно и целенаправленно, и не опирайтесь только на эмоции.

Весы

В течение этого месяца вы можете столкнуться с прошлыми событиями, которые вызовут определенный уровень беспокойства. Возможно, вы уже довольно давно обдумываете идею воссоединения с кем-то из вашего прошлого. Сомневаться вполне естественно, но в конечном итоге вы должны следовать тому, что кажется вам правильным. Доверьтесь своей интуиции, ведь она может привести вас туда, где вы всегда мечтали оказаться.

Скорпион

Процесс примирения с вашим бывшим партнером идет полным ходом, и поистине поразительно, насколько быстро достигается прогресс. Неожиданное возвращение этого человека в вашу жизнь служит явным признаком того, что вам двоим суждено воссоединиться. Примите неизбежность перемен, поскольку они таят в себе огромный потенциал. Однако все равно соблюдайте осторожность и не реагируйте слишком импульсивно.

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