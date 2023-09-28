Гороскоп на 29 сентября: удача ожидает тех, кто работает с числами и людьми

Не бойтесь ставить перед собой сложные задачи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу не бойтесь ставить перед собой сложные задачи, это только увеличит вашу мотивацию в будущем. Помните, что нет таких проблем, которые невозможно решить. Ночные светила придадут вам энергии. Важно сохранить бдительность, особенно в общественных местах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не падайте в крайности: старайтесь быть одновременно добрыми и отзывчивыми, не забывая о собственных интересах. В этот день истина скрыта где-то посередине. Возможно, влияние ночных светил может привести к тому, что у вас появятся негативные мысли, но важно оставаться рассудительными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Большой успех ожидает тех, кто занят работой с числами: преподавателей точных наук, бухгалтеров, продавцов и кассиров. После рабочего дня старайтесь провести спокойное и размеренное время. Это может включать в себя чтение книг или просмотр фильмов. В сентябре Близнецы встретят любовь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Стремление к успеху без разумной меры может привести к негативным последствиям, так что старайтесь не перегружаться и не упускать из виду своих близких. Работа и отдых должны идти в равных пропорциях. Уделите особое внимание своей второй половине и близким друзьям.

Лев (23 июля — 23 августа)

В эту пятницу ожидается появление необычных идей о том, как преодолеть несправедливость и добиться успеха в работе и в личной жизни. Все области жизни требуют активности и развития, поэтому астрологи советуют начать день с положительной энергии. В октябре у Львов начнется белая полоса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В сфере финансов астрологи рекомендуют занять оборонительную позицию, возможно, придется столкнуться с препятствиями и сопротивлением. В отношениях и любви, наоборот, пятница, 29 сентября, подразумевает большую активность и инициативу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В целом, день не выделяется особыми событиями — большая часть времени будет уделена решению повседневных задач, которые будут выполняться успешно. Особое внимание следует уделить завершению дня, возможны небольшие неприятности и конфликты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эта пятница — отличное время для создания планов на будущее с точки зрения астрологии. Это может положительно сказаться на вашей продуктивности. Ваши близкие готовы поддержать вас психологически, не упускайте эту возможность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит полагаться на удачу и успех в своих делах, так как некоторые астрологические факторы могут создать негативное влияние. Вместо того чтобы рисковать и пытаться осуществить важные проекты, лучше всего сконцентрироваться на решении повседневных задач. Стрельцы в списке счастливчиков до конца 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В такие дни следует избегать излишеств, таких как переработка, лень, агрессия или апатия. Важно поддерживать гармонию в своей жизни. 29 сентября идеально подходит для разрешения юридических вопросов и выплат задолженностей. Старайтесь ограничить общение с негативными людьми и избегать рискованных ситуаций.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для тех, кто вынужден много общаться по работе, этот день может быть удачным. Особенно повезет тем, кто относится к своим задачам с ответственностью. Рекомендуется установить спокойный рабочий ритм. Вечером можно ожидать приятных новостей от близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день не самый подходящий для физически активных действий из-за риска переутомления. Утром и днем лучше заниматься простыми делами, а вечером уделить время отдыху или заняться творчеством. Если что-то идет не так, не теряйте мотивации и уверенности в себе.