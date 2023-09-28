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Гороскоп на 29 сентября: удача ожидает тех, кто работает с числами и людьми

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Не бойтесь ставить перед собой сложные задачи

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В эту пятницу не бойтесь ставить перед собой сложные задачи, это только увеличит вашу мотивацию в будущем. Помните, что нет таких проблем, которые невозможно решить. Ночные светила придадут вам энергии. Важно сохранить бдительность, особенно в общественных местах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не падайте в крайности: старайтесь быть одновременно добрыми и отзывчивыми, не забывая о собственных интересах. В этот день истина скрыта где-то посередине. Возможно, влияние ночных светил может привести к тому, что у вас появятся негативные мысли, но важно оставаться рассудительными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Большой успех ожидает тех, кто занят работой с числами: преподавателей точных наук, бухгалтеров, продавцов и кассиров. После рабочего дня старайтесь провести спокойное и размеренное время. Это может включать в себя чтение книг или просмотр фильмов. В сентябре Близнецы встретят любовь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Стремление к успеху без разумной меры может привести к негативным последствиям, так что старайтесь не перегружаться и не упускать из виду своих близких. Работа и отдых должны идти в равных пропорциях. Уделите особое внимание своей второй половине и близким друзьям.

Лев (23 июля — 23 августа)

В эту пятницу ожидается появление необычных идей о том, как преодолеть несправедливость и добиться успеха в работе и в личной жизни. Все области жизни требуют активности и развития, поэтому астрологи советуют начать день с положительной энергии. В октябре у Львов начнется белая полоса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В сфере финансов астрологи рекомендуют занять оборонительную позицию, возможно, придется столкнуться с препятствиями и сопротивлением. В отношениях и любви, наоборот, пятница, 29 сентября, подразумевает большую активность и инициативу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В целом, день не выделяется особыми событиями — большая часть времени будет уделена решению повседневных задач, которые будут выполняться успешно. Особое внимание следует уделить завершению дня, возможны небольшие неприятности и конфликты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эта пятница — отличное время для создания планов на будущее с точки зрения астрологии. Это может положительно сказаться на вашей продуктивности. Ваши близкие готовы поддержать вас психологически, не упускайте эту возможность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит полагаться на удачу и успех в своих делах, так как некоторые астрологические факторы могут создать негативное влияние. Вместо того чтобы рисковать и пытаться осуществить важные проекты, лучше всего сконцентрироваться на решении повседневных задач. Стрельцы в списке счастливчиков до конца 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В такие дни следует избегать излишеств, таких как переработка, лень, агрессия или апатия. Важно поддерживать гармонию в своей жизни. 29 сентября идеально подходит для разрешения юридических вопросов и выплат задолженностей. Старайтесь ограничить общение с негативными людьми и избегать рискованных ситуаций.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для тех, кто вынужден много общаться по работе, этот день может быть удачным. Особенно повезет тем, кто относится к своим задачам с ответственностью. Рекомендуется установить спокойный рабочий ритм. Вечером можно ожидать приятных новостей от близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день не самый подходящий для физически активных действий из-за риска переутомления. Утром и днем лучше заниматься простыми делами, а вечером уделить время отдыху или заняться творчеством. Если что-то идет не так, не теряйте мотивации и уверенности в себе.

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