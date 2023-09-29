Гороскоп на 30 сентября: большая удача ждет в любви, но не следует полагаться на интуицию

Не пытайтесь усидеть на двух стульях

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Новый день начнется под позитивным ключом, так как с самого раннего утра ночные светила будут излучать конструктивные и мощные влияния. Этот момент идеален для того, чтобы сосредоточиться на работе, планировать дальние поездки, изменить обстановку и приступить к новым начинаниям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Успех будет вашим спутником, если вы избегаете критики в адрес окружающих и не стремитесь доказать всем, что вы знаете лучше всех, как следует жить, работать и любить. Очень важно в этот день расслабиться и переключиться на режим отдыха. Проведите вечер с семьей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют уделить особое внимание своему внешнему виду. Одевайтесь в одежду, которая приносит вам удовольствие. Это позволит вам выделиться среди окружающих и вызвать симпатию противоположного пола. Не стоит участвовать в конфликтах, создавать интриги или замешиваться в скандалы, так как это может обернуться негативно. Близнецы восстановят внутренний баланс.

Рак (22 июня — 22 июля)

Может возникнуть желание морально поддержать близкого человека. Важно помнить о мере и не нарушать границы. В рабочей сфере вам, возможно, придется столкнуться с давлением, но этот день обещает быть эмоционально насыщенным и интересным.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила подсказывают обратить внимание на планирование, так как это поможет эффективно управлять временем и завершить запланированные задачи в срок. Начните свой день с тщательного размышления над приблизительным планом действий и последуйте этому плану. В октябре у Львов начнется белая полоса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

С утра могут возникнуть внутренние противоречия, но в сложных ситуациях не следует полагаться на интуицию, так как она может обмануть. Вместо этого целесообразно довериться своему личному опыту, здравому смыслу и логике. Придерживаясь выбранной стратегии.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи предупреждают, что только в хорошем настроении вы сможете заметить и решить возможные проблемы, которые могут незаметно накапливаться. Поэтому старайтесь поддерживать позитивное отношение: иногда простая улыбка может привести к значительным переменам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Энергетика ночных светил напоминает о том, что важно не подавлять мысли о прошлом. Скорее, старайтесь извлечь уроки из всех событий, происходящих или произошедших в вашей жизни, и использовать их опыт для лучшего будущего. Верьте в свои силы, особенно в эту субботу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Многим в этот день предоставляется уникальная возможность освежить свою жизнь, и поэтому астрологи советуют приступить к воплощению задуманных важных целей. Главное, чему стоит уделить внимание, — это работа, в которой ожидается профессиональный успех. Стрельцы в списке счастливчиков до конца 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последний день сентября 2023 года важно проявлять скромность и держать себя в умеренности во всех сферах жизни. Попытки удержаться на двух фронтах могут привести к необходимости выбора между работой и любовью. Лучше уделите внимание работе, а вечером можно провести время со второй половинкой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для тех, кто находится в отношениях, не стоит избегать обсуждения проблем. Бездействие может вам дорого стоить. Вечером наступает время расслабиться и отдохнуть. В работе и делах ценен творческий подход и способность быстро принимать сложные решения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день будет насыщен эмоциями, поэтому следует быть осторожными, чтобы не задеть близкого человека словами или действиями. Обновление гардероба и смена прически могут быть полезными заботами о своей внешности. В сфере любви вас ждет большая удача.