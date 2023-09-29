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Гороскоп на 30 сентября: большая удача ждет в любви, но не следует полагаться на интуицию

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября 2023 года. Фото Getty Images

Не пытайтесь усидеть на двух стульях

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Новый день начнется под позитивным ключом, так как с самого раннего утра ночные светила будут излучать конструктивные и мощные влияния. Этот момент идеален для того, чтобы сосредоточиться на работе, планировать дальние поездки, изменить обстановку и приступить к новым начинаниям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Успех будет вашим спутником, если вы избегаете критики в адрес окружающих и не стремитесь доказать всем, что вы знаете лучше всех, как следует жить, работать и любить. Очень важно в этот день расслабиться и переключиться на режим отдыха. Проведите вечер с семьей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют уделить особое внимание своему внешнему виду. Одевайтесь в одежду, которая приносит вам удовольствие. Это позволит вам выделиться среди окружающих и вызвать симпатию противоположного пола. Не стоит участвовать в конфликтах, создавать интриги или замешиваться в скандалы, так как это может обернуться негативно. Близнецы восстановят внутренний баланс.

Рак (22 июня — 22 июля)

Может возникнуть желание морально поддержать близкого человека. Важно помнить о мере и не нарушать границы. В рабочей сфере вам, возможно, придется столкнуться с давлением, но этот день обещает быть эмоционально насыщенным и интересным.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила подсказывают обратить внимание на планирование, так как это поможет эффективно управлять временем и завершить запланированные задачи в срок. Начните свой день с тщательного размышления над приблизительным планом действий и последуйте этому плану. В октябре у Львов начнется белая полоса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

С утра могут возникнуть внутренние противоречия, но в сложных ситуациях не следует полагаться на интуицию, так как она может обмануть. Вместо этого целесообразно довериться своему личному опыту, здравому смыслу и логике. Придерживаясь выбранной стратегии.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи предупреждают, что только в хорошем настроении вы сможете заметить и решить возможные проблемы, которые могут незаметно накапливаться. Поэтому старайтесь поддерживать позитивное отношение: иногда простая улыбка может привести к значительным переменам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Энергетика ночных светил напоминает о том, что важно не подавлять мысли о прошлом. Скорее, старайтесь извлечь уроки из всех событий, происходящих или произошедших в вашей жизни, и использовать их опыт для лучшего будущего. Верьте в свои силы, особенно в эту субботу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Многим в этот день предоставляется уникальная возможность освежить свою жизнь, и поэтому астрологи советуют приступить к воплощению задуманных важных целей. Главное, чему стоит уделить внимание, — это работа, в которой ожидается профессиональный успех. Стрельцы в списке счастливчиков до конца 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В последний день сентября 2023 года важно проявлять скромность и держать себя в умеренности во всех сферах жизни. Попытки удержаться на двух фронтах могут привести к необходимости выбора между работой и любовью. Лучше уделите внимание работе, а вечером можно провести время со второй половинкой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для тех, кто находится в отношениях, не стоит избегать обсуждения проблем. Бездействие может вам дорого стоить. Вечером наступает время расслабиться и отдохнуть. В работе и делах ценен творческий подход и способность быстро принимать сложные решения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день будет насыщен эмоциями, поэтому следует быть осторожными, чтобы не задеть близкого человека словами или действиями. Обновление гардероба и смена прически могут быть полезными заботами о своей внешности. В сфере любви вас ждет большая удача.

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