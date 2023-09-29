Этим трем знакам Зодиака в октябре грозит расставание

Гороскоп для Рыб, Тельца и Льва

Если в следующем месяце у некоторых знаков Зодиака начнется белая полоса, то представителей этих трех ожидает водоворот бурных событий, которые потрясут их царство любви до глубины души. Иногда всех усилий, которые вы направляете на поддержку и развитие отношений, недостаточно.

Астрологи отмечают — чтобы отношения процветали в долгосрочной перспективе, обе стороны должны от всего сердца работать над партнерством. И вполне естественно, что пары иногда сталкиваются с препятствиями на своем пути.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Только вы можете по-настоящему прочувствовать то огромное напряжение, которое возникло в ваших отношениях. И только вы сможете понять всю глубину эмоций, которые возникнут, когда они дойдут до своего неизбежного завершения. Этот раздел вашей жизни подходит к концу, но каким-то странным образом вы можете почувствовать, что эта передышка вам необходима.

Действительно ли эти отношения доставляют вам радость? Вселенная дарит вам твердую решимость сделать решающий шаг и положить конец этим застойным отношениям. Это, несомненно, очень благоприятный этап для вас. Даже если кажется, что вы сталкиваетесь с огромным вызовом, на горизонте вырисовывается перспектива более полноценной и радостной жизни. Читайте гороскоп для Рыб на сегодня на сайте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы полностью осознаете те неизбежные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы наконец решить мучительные проблемы в ваших отношениях. Бремя ответственности ложится на ваши плечи, даже если это решение причиняет боль и вызывает дискомфорт. Ваши отношения давно не функциональны и вы приходите к выводу, что дальше так жить нельзя. Разбитую чашку можно склеить, но она никогда не станет новой. Этот период имеет огромное значение для построения "моста" в будущее, где вы можете продолжать свой собственный путь с обновленным ощущением цели. Узнайте гороскоп для Тельца на сегодня.

Лев (23 июля — 21 августа)

Хотя прекращение отношений является сложной проблемой для кого-либо, пора признать, что вы достойны большего. Космическая энергия будет сопровождать вас весь этот месяц и вы почувствуете решительный толчок, который направит вас к нужному решению. Легкость, которую вы испытаете, будет вызвана тем, что вы уже достаточно вытерпели. Становятся кристально ясными многие вещи, ранее окутанные туманом. Используйте этот опыт как ценный урок, который, несомненно, пригодится в ваших будущих начинаниях. Смотрите по ссылке гороскоп для Льва на сегодня.

Раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака дольше всех не признаются в любви. Этим людям действительно сложно произнести эти три заветных слова.