Гороскоп на 1 октября: этот день удачен для интровертов и тех, кто больше всего проявит доброту

Усталость — не лучший спутник в первый день октября, поэтом желательно больше отдыхать

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пришло идеальное время пересмотреть свое мировоззрение. В такие периоды можно ставить перед собой новые цели и планировать будущие мероприятия. Следует остерегаться изменений и обмана. Если у вас есть какие-либо недовольства по отношению к близким, то лучше не держать их в себе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Придется справляться с большим объемом работы и принимать ответственные решения. Астрологи советуют не стесняться обращаться за помощью или поддержкой к тем, кто может предоставить ее. Не стоит пытаться справиться со всем самостоятельно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила советуют обратить внимание на свое здоровье и заняться им активно. Причины для беспокойства отсутствуют, но важно помнить, что забота о себе в этот день принесет особенно хорошие результаты. Это отличное время для укрепления физического и психического здоровья. Близнецы в октябре восстановят внутренний баланс.

Рак (22 июня — 22 июля)

Духовное развитие занимает первое место. Старайтесь уделить больше времени практикам и медитациям. Также можно попробовать обрести новые знания. Для интровертов и всех, кто хочет на время уединиться, этот день обещает быть особенно удачным.

Лев (23 июля — 23 августа)

Днем придется накопить энергию. Новости, возможности или впечатления будут источником вдохновения. Также неожиданные встречи или нестандартные задачи на работе могут стать стимулом к активности, вызвав прилив чувств или предоставив счастливый шанс. Львам очень повезет с деньгами в октябре.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Важно проявить бдительность при выборе решений, путей или должностей. Любая цель, на которую вы нацелены, может иметь свои подводные камни, иногда довольно сложные. Ситуация этого дня может задеть ваши чувствительные стороны, такие как гордость или зависть.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь установить конструктивный диалог с неприятными людьми. Избегайте споров и бессмысленных конфликтов. В этот день важны три "С": спокойствие, смелость и самоотдача. Постарайтесь оставаться объективными и верьте интуиции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила испытывают вашу стойкость. Могут возникнуть небольшие проблемы, которые попробуют сбить вас с пути. Теперь самое время быть максимально сосредоточенными. Важно окружить себя людьми, способными поддержать вас.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В настоящее время влияние ночных светил является чрезвычайно конструктивным и положительным. Этот день кажется специально созданным для новых начинаний и сложных задач. Вечером лучше не заниматься делами и обязанностями, которые можно перенести на следующий день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отличное время для прогулок, физической активности и посещения бассейна. Постарайтесь оказать поддержку всем, кто обратится за ней. Ваша доброта не останется незамеченной, и Вселенная вознаградит вас удачей в ближайшем будущем. Козерог — самый скрытный знак Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вам придется бороться за свое место под солнцем. Возможно, ваши конкуренты активизируются и попытаются взять ситуацию под свой контроль. Не стесняйтесь проявлять уверенность в деловых вопросах. Перспективы блестящие, если удастся сохранить баланс и принять решения своевременно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Постарайтесь завершить начатые дела и придерживаться обычного распорядка дня. Астрологи также советуют экономить время, а не скупиться на расходы. Утомление не является наилучшим спутником, поэтому лучше уделить больше внимания отдыху.