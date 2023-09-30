Ретроградный Юпитер перевернет жизнь 5 знакам Зодиака

Их ждут большие свершения

Астрологи утверждают, что в октябре и ноябре этого года Юпитер, который летом "участвовал" в параде планет, будет особенно благоприятно влиять на следующие знаки Зодиака: Тельцов, Дев, и Козерогов, а также на Рыб и Раков.

Как пишет ukr.media, именно это светило переняло эстафету ретроградности. Событие кардинально изменит жизнь названным представителям зодиакального круга и осуществит все их мечты.

Козероги могут ожидать особенной удачи в сфере отношений, поэтому стоит отнестись серьезно к своим новым знакомствам. Девы могут рассчитывать на повышение на работе, а Раков могут ожидать неожиданные финансовые улучшения. Для Тельцов наступает подходящий момент для совершения путешествия, о котором они давно мечтали.

Астрологи советуют этой счастливой пятерке установить перед собой наивысшие цели. Это связано с благоприятным воздействием ретроградного Юпитера, который окажет поддержку и поможет тем, кто готов действовать решительно и смело.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака уже родился настоящим кулинарным гением. Их всего три.