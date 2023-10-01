"Гниение и распад": известный экстрасенс рассказал о смерти настоящего путина

По словам Шептицкого, сейчас на повестке дня — распад рф

Известный экстрасенс Роман Шептицкий убежден, что настоящий президент россии владимир путин ушел из жизни уже давно, и сейчас перед нами представлены его двойники.

Вокруг смерти диктатора ходит множество разных гипотез. Некоторые астроэксперты утверждают, что он близок к концу своей жизни, в то время как другие заявляют, что пока нет никаких признаков предстоящей смерти путина.

В свою очередь, Шептицкий рассказал в интервью unian, что настоящий путин ушел из жизни уже более 8 лет назад. Сегодня перед нами — его двойники. Насчет того, когда они уйдут из жизни, экстрасенс сказать не может.

Он уточнил, что в настоящее время обсуждается вопрос о распаде российской федерации. Согласно мнению Романа Шептицкого, только после этого можно будет ожидать каких-либо результатов.

"Важно, чтобы была разрушена вся путлиревская система. Их гниение и распад уже происходят. А в течение октября оно будет еще больше активизироваться", — добавил астроэксперт.

Ранее астролог Владислав Росс прокомментировал слухи о вероятной кончине кровавого лидера Чечни рамзана кадырова. По его словам, лидер Чечни давно умер.