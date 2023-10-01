Взлет карьеры или новый источник дохода: двум знакам Зодиака повезет с деньгами в октябре

Маленькие астрологические подсказки помогут Девам и Козерогам достичь успеха в этом месяце

В октябре астрологи обещают исполнение желаний некоторым знакам Зодиака. А вот двоим зодиакальным представителям фортуна будет способствовать в карьерных и финансовых делах.

В гороскоп на октябрь 2023 года астрологи называют два знака Зодиака – счастливчика в сфере карьеры и денег. Речь идет о людях, рожденных под созвездиями Девы и Козерога, передает Bustle.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В октябре ваши приоритеты изменятся, в центре внимания окажутся финансовые цели, распорядок дня и ресурсы. Астрологи советуют просчитывать каждое решение и покупку, выбирая то, что лучше для вас. Своевременная зарплата, бонус или новый источник дохода в этом месяце принесут облегчение и побудят относиться к себе без чувства вины. Астрологи призывают Дев инвестировать в себя, будь то день в спа-салоне или новая пара осенних ботинок. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Пришло время отказаться от ярлыка независимости, за который вы так долго цеплялись. Больше не нужно суетиться и работать в одиночку, ведь появятся люди, готовые оказать вам поддержку. Звезды выводят на первый план в октябре карьеру, вы сможете проявить себя творчески и в сфере предпринимательства. Помните, что новая глава требует нового подхода. Астрологи рекомендуют выбирать путь наименьшего сопротивления, принося жертвы лишь там, где это необходимо. Так вы сумеете сохранить свой внутренний баланс и душевное благополучие на пути к успеху. Гороскоп для Козерога на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для кого будет удачным начало октября 2023 года. Звезды указывают на несколько счастливчиков по знаку Зодиака.