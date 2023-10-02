Ликвидация путина или переворот в кремле: астролог увидел распад россии

По прогнозам Влада Росса, президент страны-агрессорши не переживет текущий год

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал о тотальном проигрыше россии, которая вторглась в Украину и убивает невинных людей. Он предвидел распад страны-агрессорши, а также смерть президента рф владимира путина.

На своем YouTube-канале астролог заявил, что путин, вероятно, не переживет текущий год. В октябре наступит период затмений, что может привести к смене власти в москве или даже к политическим переворотам.

Влад Росс также предвидел несчастливые события для россии и указал на возможность политического переворота в октябре-ноябре, после которого российская федерация может столкнуться с возможным распадом.

Напомним, что украинский мольфар Макс Гордеев предвидел ликвидацию министра обороны рф сергея шойгу за провалы на фронте. По его словам, путин "закажет" его, как это было с главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.

Ранее украинский астролог Альбина Пономаренко рассказала про двойников, и даже тройников президента россии владимира путина. По ее словам, подлинного главы кремля уже давно нет в живых.