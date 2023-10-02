Денежный гороскоп на неделю: кто из знаков Зодиака сорвет большой куш

Некоторые знаки Зодиака получат большую прибыль в период с 2 по 8 октября

Финансовая стабильность играет важную роль в жизни каждого человека. Хорошо, когда денег достаточно, но бывает так, что денег нет, но спонтанно они приходят к вам откуда не ждали. Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака ждать большую прибавку, а кто обречен на фиаско в денежной сфере.

Финансовый гороскоп на неделю 2-8 октября подскажет, кого из знаков Зодиака ждет прибыль в ближайшее время. Об этом пишет tsn.ua.

Овен

На этой неделе вас ждут серьезные денежные выплаты, главное не спустить всю прибыль на ненужные мелочи. Лучше всего используйте эту "прибавку" к вашему бюджету на исполнение давних планов и мечтаний.

Телец

Вас ждет подписание крупных сделок и серьезных договоров, которые в перспективе принесут огромную прибыль. Астрологи настойчиво рекомендуют быть очень внимательными к деталям, тогда получить свою долю вы сможете как можно быстрее.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака лучше отложить заключение финансовых сделок, сейчас неблагоприятное время для таких операций. Не стоит также открывать депозиты и накопительные счета в этот период.

Рак

Сейчас у вас благоприятное время для самых сложных переговоров — партнеры будут идти вам навстречу и делать уступки. Если получится заключить сделку, дивиденды скоро к вам вернуться.

Лев

Если у вас есть надежный финансовый план — успех ждет вас на этой неделе. Главное не отступать от своей стратегии и гнуть свою линию в денежный вопросах.

Дева

Сейчас не время спонтанных решений, особенно, если это касается денег. Спешка может привести вас у неудаче, а импульсивные решения не пойдут на пользу. Будьте рассудительны.

Весы

Без раздумий принимайте предложения в профессиональной сфере. Новая должность или новая работа позволит реализовать амбиции и улучшит финансовое положение.

Скорпион

Астрологи не советуют в этот период брать деньги в долг. Ведь в будущем это сыграет с вами плохую шутку. Лучше перенесите подобные идеи на следующую неделю.

Стрелец

Сейчас наступил момент, когда вам нужно сосредоточится и позитивно зарекомендовать себя в глазах руководства на работе. Если сделаете задачи на высшем уровне, получите не только словесную похвалу, но и денежную благодарность.

Козерог

Сделайте что-то хорошее людям, которые вас окружают, пожертвуйте даже небольшую сумму на благотворительность. И ваше добро вернется к вам в разы в большем объеме.

Водолей

Самые маленькие и даже самые амбициозные финансовые цели, которые вы поставите себе на этой неделе будут обреченными на успех. Звезды прислушаются к вашим запросам, так что смело просите Вселенную о деньгах и материальных благах.

Рыбы

Вам может поступить очень заманчивое на первый взгляд финансовое предложение. Не ведитесь, потому что это может оказаться ловушкой и вы останитесь ни с чем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в октябре. Ожидайте взлет по карьерной лестнице и новые источники доходов.