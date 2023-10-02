Звезды обещают любовь и деньги трем знакам Зодиака до конца 2023 года

Дева, Лев и Телец могут ожидать положительных событий в своей жизни

Начало октября принесет финансовый успех некоторым знакам Зодиака. Тогда как тройке зодиакального круга астрологи обещают и любовь, и деньги в течение последних месяцев 2023 года.

Денежный и любовный гороскоп на октябрь, ноябрь и декабрь удачен для трех знаков Зодиака – Девы, Льва и Тельца. Об этом передает Knowinsiders.

Дева

Ваши последние месяцы 2023 года будут более удачными, чем предыдущие. Последние три месяца года подарят вам счастье сразу после окончания ретроградного периода Меркурия. Вы увидите, как ваша жизнь расцветает. Венера войдет в знак Девы и принесет вам много преимуществ в зарабатывании денег и инвестировании. Будьте готовы встретить период удачи, любви, изобилия и успеха! Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Лев

В целом 2023 год — довольно радостный год для вашего знака. А в последние три месяца года звезды обещают вам еще больше удачных событий. Астрологи отмечают, что вы все делаете правильно, и сколько бы целей не поставили, добьетесь огромного успеха. В отношениях вы получите то, о чем мечтаете. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Телец

В оставшиеся месяцы года звезды обещают вам и любовь, и деньги. Положение Юпитера принесет Тельцу период финансового изобилия и успешной работы. В то же время, в ваших романтических делах все также сложится. Одинокие знаки могут ожидать приятных и красочных впечатлений. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи прогнозируют настоящую сказку до конца этого года. Счастливчиков не так много.