Гороскоп на 4 октября: кто-то получит денежный бонус, а другим повезет с удачными знакомствами

Не бойтесь доверять своей интуиции и настройтесь на продуктивную работу

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября, в котором рассказывает, что приготовили звезды представителям зодиакального круга и какие подсказки астрологов помогут провести эту среду с пользой.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Среда будет очень активной. Рабочие задачи и домашние проблемы поглотят вашу энергию, поэтому важно не растрачивать силы попусту. Вторая половина дня будет более спокойной, вы сможете выдохнуть и подвести итоги. Если ищите способ вернуться в ресурсное состояние, астрологи обращают внимание на медитацию и йогу. Зато на этой неделе у Овнов есть шанс разбогатеть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи дают удачный прогноз для вашего знака в эту среду. Инвестиции, на которые вы решились раньше, принесут желанный результат. Кроме того, в этот день может разрешиться финансовый вопрос, который ранее доставлял вам беспокойства. Ваша практичность и продуманность поможет не допустить ошибку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Встречайте яркий день, который имеет шанс запомниться вам на всю жизнь. В первой половине дня все будет складываться так, как и всегда, а вот к ближе к вечеру звезды предвещают сюрпризы. Более того, именно сегодня может произойти судьбоносная в вашей жизни встреча, так что будьте наготове.

Рак (22 июня — 22 июля)

В среду вас окутает романтику. В отношениях возможны перемены. Вероятно, вы с вашим партнером сможете перейти на новый уровень. Сегодня у вас будет возможность показать глубину своих чувств. Положение звезд показывает, что любимый человек ответит вам взаимность.

Лев (23 июля — 23 августа)

Среда пролетит незаметно за поездками и встречами. Возможны конфликты, поэтому важно не терять самообладание и держать ситуацию под собственным контролем. К вечеру вы почувствуете усталость, поэтому астрологи советуют занять себя хобби или физической активностью – это пойдет на пользу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды принесут вам в эту среду море общения. Во второй половине вы можете познакомиться с человеком, который станет для вас важным партнером в деловых вопросах. Астрологи советуют вам запастись энергией, ведь в течение дня придется оперативно решать как рабочие, так и домашние задачи. Кстати, жизнь Девы может перевернуть ретроградный Меркурий.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В среду ожидайте новости, которая вас очень удивит. Вместе с тем, звезды обещают вам улучшение материального положение. Бонусы в виде финансов могут поступить от родственника, так что будьте благодарны. В этот день будет много работы, но и на небольшой релакс найдется время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Энергия ночных светил сулит вам непростой будний день. Не исключено, что ваши планы будут разрушены. Придется уделить внимание общению с людьми, которые неприятны вам. Если вы будете сохранять терпение и покажете себя дипломатом, удастся избежать конфликтных ситуаций.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Близится экватор недели, но вы уже немного устали. Астрологи призывают найти в эту среду возможность для восстановления сил. Досуг в кругу близких и друзей подарит вам позитивные эмоции и поможет прийти к важным выводам. Не всегда быстрый темп дает результат, лучше стремиться к балансу между работой и отдыхом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Среда будет динамичной и насыщенной на встречи. В деловой сфере удастся завести полезные знакомства, проявляйте внимание и не бойтесь озвучивать свои идеи перед коллегами. Положительный опыт коммуникаций поможет вам достичь целей, которые вы наметили на долгосрочную перспективу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня ваш день сложится удачно, а мелкие неурядицы не смогут выбить вас из колеи. На работе ожидается насыщенный режим, однако ваш труд будет достойно оценен и оплачен. Звезды обещают вам денежный бонус, однако лучше потратить эти деньги с умом, а не на сиюминутные прихоти.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В среду появится неожиданная возможность отдохнуть и телом, и душей. Астрологи советуют не отказываться от посиделок с друзьями, совместного занятия спортом с партнером или похода к массажисту. Впереди ответственные дни, поэтому вам понадобится побольше сил для осуществления всех планов. К слову, Рыбы могут ожидать удачного начала октября.