Названы четыре самых самовлюбленных знака Зодиака

Представители этих знаков склонны к самолюбованию

Некоторым людям звезды сулят любовь и деньги до конца этого года, другим же, наоборот, грозят расставанием. И конечно, астрологи отдельно отмечают, как небесные светила влияют на наш характер.

Портал Ohmymag знакомит с миром астрологии и знаков Зодиака, где каждый может узнать о себе то, чего раньше не знал. Может быть, у вас были отношения с нарциссом, или вам говорили, что вы нарцисс? Итак, вот четыре самых самовлюбленных знака Зодиака.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцу необходимо чувствовать себя свободным и не связанным какими-либо обязательствами. Этот знак часто может принимать необдуманные решения — или такими они могут показаться. Поскольку их решения принимаются только на основе собственных интересов и потребностей, это часто приобретает нарциссические черты. Стрелец также всегда будет искать способ оставаться в центре внимания. Узнайте гороскоп для Стрельца на сегодня на сайте.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги сделают все возможное, чтобы быть на высоте и добиться успеха, даже если для этого придется "бросать других под автобус". Они часто могут быть высокомерными и ощущать свое полное право на облеченные властью должности, даже их не занимая. Козероги также часто ожидают, что их члены семьи, подчиненные сотрудники и просто коллеги будут о них заботиться и их обслуживать. Смотрите по ссылке гороскоп для Козерога на сегодня.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы часто фигурируют в рейтингах наиболее эгоистичных знаков, и это не исключение. Львы любят драму и интенсивность. Если Лев чувствует себя не в своей тарелке, он требует внимания и развивает повышенную бурную деятельность. Они часто используют свое обаяние, чтобы вовлечь людей в свою нарциссическую динамику. Им постоянно нужно уделять время — они любят получать внимание и чувствовать драйв. Читайте на сайте гороскоп на сегодня — Лев.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Последний знак в этом списке – Овен. Они сосредоточены исключительно на своем выживании и сделают все, чтобы преуспеть. Овен будет использовать нарциссизм как механизм преодоления трудностей на пути, и без него он не чувствовал бы себя здоровым. Этот знак имеет эволюционную потребность быть независимым, и если они полагаются на кого-то, то этот человек определенным образом сдерживает их. Гороскоп на сегодня для Овна смотрите по ссылке.

Ранее мы рассказывали, какие знаки добьются ошеломительного успеха в ближайшие годы. Гороскоп на 2024 год обещает долгую полосу везения этим четырем знакам Зодиака.