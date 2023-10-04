Гороскоп на 5 октября: у одних исполнится мечта, а другим придется решать денежные вопросы

Удачный день для встреч с партнерами и начала новых проектов

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября, в котором вы узнаете, какие сюрпризы готовят звезды представителям зодиакального круга и как с помощью астрологических подсказок привлечь удачу в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот четверг вы сможете проявить себя в деловой сфере. Встреча с партнерами принесет желанный результат, в том числе финансовый. Астрологи рекомендуют полагаться на опыт и прислушиваться к советам авторитетных для вас людей. Во второй половине дня удастся подвести итоги и подумать о планах на будущее. Кстати, прогноз на октябрь сулит Овну перемены в личной жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня небесные тела способствуют старту проектов, путешествий и даже отношений. Приготовьтесь к калейдоскопу событий, который начинается уже в этот четверг. Звезды будут на вашей стороне, поэтому смело воплощайте свои мечты в реальность и наслаждайтесь мгновением.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот четверг пролетит со скоростью света. На работе вы будете заняты решением текущим задачам, а в доме все силы уйдут на рутину. Астрологи советуют выделить пару часов для себя любимого. Особенно полезным окажется физическая активность и прогулка на свежем воздухе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Настройтесь на динамичный четверг. Сегодня у вас есть шанс заключить удачную финансовую сделку, которая благотворительно скажется на вашем доходе. Не дайте другим сбить вас с пути и четко озвучивайте перед окружением собственные аргументы. Сохранить баланс в этот день поможет медитация или йога.

Лев (23 июля — 23 августа)

Экватор недели окажется непростым для вас. Вы почувствуете усталость, поэтому важно находить источники энергии и позитива. Даже просмотр любимого сериала за чашкой кофе может поднять настроение. Позвольте себе в этот день небольшую радость как для души, так и для тела. Зато до конца этого года звезды сулят Льву деньги и любовь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот четверг звезды сулят вам внезапные поездки. Если вы раздумываете, сдвигать ли планы на день ради спонтанного предложения, то смело говорите "Да". По словам астрологов, этот день принесет вам счастье и исполнение заветных желаний. Иногда риск дает блестящий результат, не забывайте об этом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот четверг некоторые ваши планы могут быть нарушены. Стоит не поддаваться эмоциям, а сохранять самообладание. Астрологи предупреждают о возможных конфликтах, которые могут ударить по вашему карману. В такие моменты запасайтесь терпением и ищите ключ в любом непростом диалоге.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Встречайте радостный четверг, о котором вы будете еще долго вспоминать. То, о чем вы долго думали, наконец-то окажется в ваших руках. Позитивные впечатления раскрасят ваш день и оживят внутри вас веру в лучшее. Никогда не переставайте мечтать и идите к своей цели.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день придется усиленно поработать. Перед вами стоят много денежных задач, но при внимательном подходе удастся разобраться с каждой из них. Поддержка близких станет опорой в сложный период, поэтому не бойтесь обращаться за помощью к тем, кому доверяете, однако и злоупотреблять добротой родных не стоит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас ожидает романтический и наполненный приятными эмоциями четверг. Вполне вероятно, что ваш любимый человек удивит сюрпризом. Не исключено, что сегодня исполнится ваша давняя мечта. Не сдерживайте себя в проявлениях благодарности. Звезды обещают незабываемый день, поэтому насладитесь им сполна.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы неожиданно найдете возможность для отдыха во второй половине. Конечно, это еще не пятница, но атмосфера в этот день будет такой же расслабленной, как в выходные. Астроэкперты предлагают провести досуг вмести с друзьями и родными. Время кругу близких принесет позитив и вдохновение. К слову, звезды обещают Водолею ошеломительный успех в ближайшие пять лет.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот четверг вас ожидает насыщенный на события день. На работе состоятся важные встречи с партнерами, во время которых вам нужно будет решать финансовые задачи. Астрологи советуют лишний раз проверять каждую букву и цифру в документах. Полагайтесь на свою интуицию, сегодня она вас не подведет.