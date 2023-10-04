Не всем мужчинам дано: три главных плейбоя по знаку Зодиака

Мужчины со знаками Льва, Близнецов и Весов смогут очаровать хоть кого

Некоторые знаки Зодиака считаются в астрологии лучшими мужьями. Других же представителей зодиакального круга скорее относят к плейбоям.

По словам астрологов, мастерски флиртуют, привлекают и очаровывают мужчины, рожденные под знаками Льва, Близнецов и Весов. Об этом передает City magazine.

Лев

Мужчина-Лев — настоящий лидер, полный уверенности в себе, любящий ставить себя в центр внимания. Магнетическая личность этого знака привлекает других. Флирт для Льва — вторая натура, поскольку он легко вступает в игру, чтобы завоевать симпатию. Страстный любовник, умеющий ошеломить партнера своей взрывной энергетикой. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, прекрасные ораторы и выдающиеся коммуникаторы. Их способность адаптироваться к различным ситуациям делает этот знак невероятно привлекательным. Близнецам нравится флиртовать и очаровывать своим остроумием и умелой речью. Жизнерадостность этого знака позволяет ему оставаться в центре светских событий, где тот легко привлекает аудиторию. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Весы

Мужчины с этим знаком отличаются своей обаятельной и гармоничной натурой. Весы – отличные дипломаты. Обладают необычайной силой притяжения. Способность этого знака читать настроение других людей помогает достигать вершин в искусстве флирта. Весы любят доставлять удовольствие другим, что делает их популярными среди друзей и знакомых. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

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