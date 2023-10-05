Этим трем знакам Зодиака срочно нужны кошельки побольше: названы главные везунчики октября

Гороскоп для Льва, Весов и Стрельца

Вселенная предоставляет множество возможностей, и только от нас зависит, как мы их используем. Кому-то в октябре светит скорая любовь, у кого-то изменения в личной жизни будут не столь радужны, ну а в финансовом плане космическая энергия, так или иначе, особенно благоприятно влияет на финансовое состояние этих трех знаков Зодиака.

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи отмечают, что в начале октября у вас возможны поступления денег из самых неожиданных источников. Вам могут вернуть долг или какую-нибудь важную для вас вещь. Но вы можете оказаться в затруднительном положении, если слишком сосредоточены на инвестировании в долгосрочные проекты и построении деловых связей с партнерами. Это не время для поездок за границу и дорогих покупок. Попытайтесь найти время для отдыха во второй половине месяца – так вы сохраните свои физические и психические ресурсы. Смотрите на сайте гороскоп для Льва на сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В первой половине октября предоставляются возможности для решения некоторых материальных проблем и улучшения финансового состояния. На вас может свалиться предложение получить деньги на выгодных условиях или руководство может неожиданно объявить о премии. Остальная часть месяца может быть менее удачной — обнаружатся ранее совершенные ошибки. Необходимо уделить внимание своему здоровью – это основной ресурс, позволяющий зарабатывать деньги. Гороскоп на сегодня для Весов узнайте на сайте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В целом, для вас хороший месяц в финансовом плане. В первой половине октября произойдут положительные перемены на работе. Возможно продвижение вверх по карьерной лестнице или выплата долгов, повышение по зарплате. По крайней мере, стоит поговорить об этом с руководством – результат будет если не сразу, то в скором времени. Смотрите по ссылке гороскоп на сегодня — Стрелец.

Ранее мы рассказывали, о ком астрологи говорят, что это самые эгоистичные знаки Зодиака. Входите ли вы в их число по гороскопу, или успешно справляетесь со своим характером?