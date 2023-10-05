Выпадает карта Смерти: мольфар предрек кончину российского генерала суровикина

По словам Гордеева, в рф разыграют спектакль

Известный украинский экстрасенс и мольфар Максим Гордеев рассказал, что в россии вслед за ликвидацией главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина могут прикончить российского генерала сергея суровикина.

В эфире программы "Ранок у великому місті" астроэксперт заявил, что власти кремля этот человек уже не нужен. При чем поговаривают, что суровикин был не против летнего "вагнеровского" мятежа и даже поддержал его.

Выпадает карта Смерти. "Разыграют какой-то спектакль, связанный с тем, что это вроде бы кто-то может сделать, его кто-то убил, то есть к Путину якобы никакого отношения. Он скажет, что ни при чем. Мне кажется, что он реально доигрался. То, что его не будет и его уберут — 100%", — подчеркнул Гордеев.

Напомним, что недавно сергей суровикин "засветился" на публике в Подмосковье. Загадочный "генерал-армагеддон" наотрез отказался общаться с журналистами.

Ранее экстрасенс Макс Гордеев предвидел ликвидацию министра обороны рф сергея шойгу за провалы на фронте. По его словам, путин "закажет" его, как это было с главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.