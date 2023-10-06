Китайский гороскоп: октябрь 2023 резко перевернет жизнь этих восточных знаков

Что должно привлечь ваше внимание — карьера, личная жизнь или финансовый вопрос

В октябре какое-либо начинание в любой сфере вашей жизни может быть сильно затруднено, если вы позволите возобладать неуверенности в собственных силах над вашей целеустремленностью. Помните, что если обычный гороскоп посулил какие-то неприятности — например, вам грозит расставание или другие неудачи, то это вовсе не приговор.

Возможно, именно восточный календарь установит позитивный для вас вектор в этом месяце. Главное — лишний раз не конфликтуйте, советует китайский гороскоп. Чтобы добиться нужного результата, овладейте своими эмоциями и будьте терпеливы.

Восточный гороскоп на октябрь 2023 для всех знаков

Год Кролика (2023, 2011, 1999, 1975, 1963, 1951)

Ваша профессиональная перспектива будет на стабильном среднем уровне, без резких движений маятника в ту или иную сторону. А вот в любовной сфере будьте предельно осторожны — любая ссора может перерасти в серьезный конфликт и привести к разводу или расставанию, если ваши отношения не оформлены официально. Также обратите пристальное внимание на свое здоровье. Запланируйте профилактические мероприятия или хотя бы сходите в семейному врачу и сдайте основные анализы.

Год Дракона (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952)

И в карьере, и в семье или отношениях вас поджидают неприятности. Чтобы ваши профессиональные моменты не портили отношения с родными, оставляйте работу на работе. С коллегами будьте дипломатичны и подготовьтесь в возможным проискам конкурентов. Не подписывайте никакие документы и не идите на сделки, в которых вы не уверены на 100 процентов, чтобы дело не обернулось судом.

Год Змеи (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953)

Представители этого знака, октябрь — явно ваш месяц! Звезды обещают, что ваше финансовое положение должно улучшиться. Вам светит признание на работе, расцвет отношений или новая удачная встречу, если вы пока что одиноки. Будьте обаятельны и приветливы, и выбирайте партнера с умом.

Год Лошади (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954)

Неоднозначный месяц для вас. Любовный гороскоп не исключает расставания, даже если вы начали новые отношения совсем недавно. В семье любой пустяк может привести к конфликтной ситуации. Лучше наберитесь терпения и просто переживите этот месяц. Зато во всех остальных делах звезды — на вашей стороне.

Год Козы (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955)

Непонятная ситуация в личной сфере отразится на вашем настроении. Если вы одиноки, вероятны новые встречи, но вряд ли они приведут к новым отношениям. Если же у вас есть партнер, будьте терпеливы, чтобы не поссориться по какому-то совершенно незначительному поводу. Категоричность не сыграет вам на руку. Во всем остальном октябрь — прекрасный для вас месяц.

Год Обезьяны (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956)

Второй месяц осени пройдет довольно спокойно. Вы можете увеличить свой доход и достаточно успешно справляетесь с работой, но не отдавайтесь ей целиком и полностью. Те, кто рядом, тоже нуждаются в вашем внимании. Найдите время, чтобы заняться совместными делами, сходите в кино или уделите время хобби. Повышается возможность несчастного случая, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны.

Год Петуха (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957)

Вы можете задуматься о смене работы, к чему могут привести конфликты с коллегами. Ваш партнер, если вы в отношениях, будет страдать от перепадов вашего настроения и обидчивости. Не будьте столь придирчивы и категоричны, иначе проблемы в карьере и семье отразятся на вашем физическом здоровье, а не только на настроении. Черная полоса скоро закончится, и вы снова будете на коне.

Год Собаки (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958)

Очень удачный для вас месяц. Руководство оценит ваши старания и идеи, не упустите свой шанс продвинуться по карьерной лестнице. Если вы одиноки, вы можете встретить того человека, который разделит с вами ваши ценности и цели. Возможно, вы почувствуете некоторое недомогание, но серьезных проблем с состоянием здоровья не ожидается.

Год Свиньи (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959)

Держите свою самооценку на уровне! Любые неприятности, как на работе, так и в семье, вы сумеете легко преодолеть, если будете держать себя в руках и не поддаваться негативу. Заранее планируйте свои расходы, поскольку ваше финансовое положение может несколько пошатнуться из-за непредвиденной крупной покупки.

Год Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

Для одиноких месяц сложится удачно. Романтическое знакомство уже поджидает вас, и оно может перерасти в крепкие длительные отношения. Держите глаза открытыми и не откладывайте серьезные вопросы в долгий ящик, чтобы не спровоцировать сильный конфликт. Окажутся удачными и поиск новой работы или дополнительного дохода.

Год Быка (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961)

Если у вас намечается поездка, как частная, так и рабочая, будьте максимально внимательны, чтобы не попасть в неприятности. Лучше вообще отказаться от путешествия или перенести на следующий месяц. Во всем остальном месяц обещает быть благоприятным, как в личной жизни, так и в финансовом плане.

Год Тигра (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962)

В октябре вы будете на высоте. Начальство оценит ваши усилия и вы можете получить дополнительный доход из неожиданного источника. Будьте рассудительны и не поддавайтесь желанию совершить эмоциональную покупку, особенно крупную. Сберегайте холодную голову и все сферы вашей жизни в октябре порадуют вас приятными моментами.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков Зодиака в октябре начнется белая полоса. Проверьте, попали ли вы в число этих счастливчиков!