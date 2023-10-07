Гороскоп на 8 октября: неподходящий день для денежных рисков, но удачный для поиска второй половинки

Ночные светила постараются сделать знаков Зодиака более обаятельными в глазах противоположного пола

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Энергия ночных светил наиболее конструктивна в это воскресенье. Это означает, что ваши новые начинания обещают успех. Важно не спешить, сохранять спокойствие и стремиться сделать как можно больше. За счет прилива энергии и наличия удачи вы сможете решить все возникшие проблемы и продолжить двигаться вперед. Овен — худший хранитель секретов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В это воскресенье могут возникнуть ситуации, требующие быстрых решений. Астрологи рекомендуют не впадать в панику. При сохранении высокой концентрации внимания, вы сможете успешно решить все отставания и взять под контроль ответственные дела.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Следует избегать романтических отношений на рабочем месте. Уделите внимание исключительно деловым задачам. Флирт с коллегами может иметь негативные последствия, вплоть до распространения неприятных слухов о вас среди руководства.

Рак (22 июня — 22 июля)

Из-за негативного влияния ночных светил в это воскресенье не стоит рисковать инициативами. Отдых, расслабление, занятия хобби, контакт с природой и творчество помогут восстановить энергию, поэтому сосредоточьтесь на таких видах досуга.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи предостерегают, что незавершенные задачи в это воскресенье могут оказаться существенным препятствием на пути к вашей цели. Рекомендуется воздержаться от начала новых дел, если предыдущие еще не дошли до логического завершения. Лев — везунчик октября 2024 года.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день благоприятен для вашей карьеры, однако в погоне за успехом и увеличением финансов не забывайте о личной жизни. Все деловые вопросы следует оставить на рабочем месте, а дома — уделить внимание отношениям с вашей семьей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь избавиться от иллюзий. Астрологи советуют принимать людей такими, как они есть, помня, что совершенных людей не бывает. Также полезно отказаться от сосредоточенности на негативных аспектах. Этот день идеально подходит для начала новых начинаний.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В это воскресенье у вас есть хорошие шансы встретить приятного и надежного человека, который может стать вашим спутником в будущем или хорошим другом. Если вы уже в отношениях, постарайтесь не демонстрировать ревность. Звезды будут подталкивать к ссорам, поэтому придется сдерживать себя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила будут стараться придать вам больше обаяния перед представителями противоположного пола. Для одиноких людей это может помочь найти свою вторую половинку, хотя для тех, кто уже находится в отношениях, это может вызвать проблемы, так как возможна появление ревности со стороны партнера.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила значительно усилят вашу интуицию. Доверьтесь своему шестому чувству в сложных ситуациях. В это воскресенье вам, возможно, придется отказаться от своих принципов во имя благополучия семьи или коллектива на рабочем месте.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это воскресенье — не самый подходящий день для финансовых рисков, так как авантюры могут сильно ударить по вашему бюджету. Будьте более осторожными и тратьте деньги только на неотложные нужды. Вечером старайтесь не задерживаться на работе. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не обещайте в это воскресенье ничего на пустом месте. Старайтесь доводить начатые дела до конца и не отклоняйтесь от обычного распорядка дня. Также астрологи рекомендуют экономить свое время, а не зря тратить его. Может выйти боком своенравность.