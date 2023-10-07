Будут только ругаться: у четырех зодиакальных пар нет шансов на отношения

Астрологи выделили пары знаков, которым лучше и не пытаться построить семью

Некоторые зодиакальные пары считаются чуть ли не идеальными, согласно гороскопу совместимости. Другие же знаки Зодиака совершенно не подходят друг другу.

Астрологи утверждают, что четыре астрологические комбинации не совместимы и будут в отношениях ссориться. Об этом пишет City Magazine.

Овен и Скорпион

Планета Марс управляет и Овном, и Скорпионом, что делает их любовную связь страстной. Однако такой тандем не имеет шансов, ведь оба партнеры слишком разные и не подойдут для долгосрочных отношений. Спонтанный и эмоциональный Овен будет выводить из себя коварного и продуманного Скорпиона. Пламя подобной любовной вспышки ярко вспыхивает, но быстро гаснет.

Близнецы и Козерог

Привлекают друг друга, но долго вместе быть не смогут. Козероги любят планирование, дисциплину и принципиальность. Для него важны стабильность и порядок. Игривые и любопытные Близнецы стремятся к разнообразию, свободе и ориентируются на смену своего настроения. Различия в характерах не дадут этой паре гармонии, а лишь приведут к ссорам.

Рак и Водолей

Отношения этих знаков могут быть непростыми. Рак глубоко эмоционален и жаждет чувства безопасности и защищенности, в то время как Водолей больше сосредоточен на более широких социальных событиях. Несовпадение и вызовет напряженность в их отношениях. Свободолюбивый Водолей и эмоциональный Рак будут, по словам астрологов, сталкиваться с непониманием и обидами.

Дева и Стрелец

Зодиакальные представители привносят в отношения совершенно противоположные энергии. Стрелец спонтанен, Дева – ценит обязательства. Стрелец может жить без плана, тогда как для Девы организация чрезвычайна важна. Да и приключенческих дух Стрельца вряд ли устроит Деву. В итоге несоответствие потребностей и ценностей приведет к конфликту и ощущению контроля в отношениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими мужчинами по знаку Зодиака будет непросто построить отношения. Астрологи назвали главных плейбоев.