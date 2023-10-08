Солнечное затмение 14 октября: от кого отвернется удача в этот день

Двум знакам Зодиака не позавидуешь в этот период

В ближайший день нас ждет одно из самых ярких и уникальных космических явлений — кольцевое солнечное затмение, которое этой осенью получило название "Огненное кольцо". Именно это событие 14 октября изменит жизнь двум знакам Зодиака.

Астрологи рассказали, что удача отвернется от людей, рожденных под созвездиями Льва и Скорпиона. Об этом пишет unian.

Лев

Многие скрытые проблемы Львов станут явными, несмотря на попытки спрятать их. В вашу жизнь могут прийти трудности и неудачи. Астрологи рекомендуют серьезно задуматься о пересмотре ценностей. Попробуйте найти новую направляющую линию в жизни и начать все с чистого листа. Преодоление трудностей будет вызовом, но у вас все равно есть шансы на успех. Гороскоп для Льва на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Солнечное затмение может сильно повлиять на уровень самооценки Скорпионов. Важно осознать, что весь мир не вращается вокруг вас. Это осознание может быть довольно неприятным. Многие станут раздражительными и склонными к конфликтам даже из-за мелочей. Старайтесь сохранять спокойствие и не выражать негатив окружающим, даже если они вас раздражают. Не стоит направлять свою злость на тех, кто этого не заслуживает. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кого ждут большие свершения в ретроградный Юпитер. Всего таких знаком Зодиака пять.