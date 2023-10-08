Гороскоп на 9 октября: плохой день для необдуманных шагов, но отличный для посиделок с родными

В этот понедельник самое время проявить свою креативность

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Посвятите этот день домашним заботам. Это отличное время для проведения уборки, стирки, мытья посуды и приготовления еды. Желательно делать все это в компании близких вам людей. Вечером вы можете насладиться развлечениями и заняться своими хобби. Овен — худший хранитель секретов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

На вашем горизонте могут появиться люди, которые будут вашими проводниками к успеху и финансовой стабильности. Очень важно быть бдительными и не путать их с недоброжелателями. Благоприятно проводить встречи, заводить новые знакомства, устраивать переговоры и наслаждаться неформальным общением.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждет не совсем легкий день. Необдуманные поступки могут обернуться дорогой ценой, поэтому лучше предпринимать хорошо продуманные шаги. Не допускайте колебаний при принятии важных решений. Важно действовать настойчиво и с уверенностью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте осторожны, чтобы не подвергнуться предательству со стороны близких. Люди могут быть эгоистичными в такие дни. Стоит браться за самые важные задачи самостоятельно, не ожидая внешней помощи. Если утро проходит спокойно, то вечер может принести с собой трудности.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день стоит избегать смешивания аспектов любовной и деловой жизни. Романы на работе могут принести неприятности. Также следует быть осторожными с теми, кто склонен распространять сплетни. Лучше не делиться своей личной жизнью и планами с такими людьми. Лев — везунчик октября 2024 года.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила в этот день создают благоприятные условия для решения юридических вопросов и усвоения новых знаний. Не забывайте проявлять доброту и готовность помочь другим. Возможно, кто-то из ваших близких будет нуждаться в вашей поддержке.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь избегать конфликтов и споров в отношениях с партнером. Не делитесь своими проблемами с коллегами или друзьями, так как это может негативно сказаться на рабочей атмосфере. Будьте готовы оказать помощь на работе или в бизнесе, если кто-то из ваших партнеров нуждается в вашей поддержке.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День будет успешным, поэтому вы можете действовать в соответствии со своими убеждениями и интуицией. Вера в себя и свои способности поможет вам в сомнительных и непростых ситуациях. Помимо практических успехов в карьере, этот день может принести новые возможности для духовного роста.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

На рабочем поприще и в бизнесе возможны некоторые трудности, однако в сфере отношений вас ожидают удача и успех. Вместо того чтобы тратить время на споры, целесообразно сосредоточиться на чем-то полезном. Достижение взаимопонимания и доверия в отношениях можно достичь благодаря открытости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В первый день этой недели вам стоит лучше воздержаться от планирования, так как планы могут нарушиться из-за хаоса и непредсказуемых событий, вызванных позицией ночных светил. Возможно, вам придется принимать множество спонтанных решений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идеальное время проявить свою креативность, которая может принести успех как в личной жизни, так и в деловой сфере, а также в финансах. Астрологи также советуют воспользоваться этим моментом для примирения с друзьями и родственниками. Доброта и отзывчивость могут стать настоящими исцеляющими силами. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Положение ночных светил благоприятно, поэтому все начинания принесут удовлетворение и позитивные результаты. В конце дня рекомендуется расслабиться, заняться любимыми хобби или провести время со второй половинкой. Следует быть осторожным на дороге.