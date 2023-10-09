"Его мозг умрет": известный астролог рассказал, когда путин сляжет

Президент рф станет "овощем" в ближайшее время

Известный астролог предрек президенту россии владимиру путину печальный исход в больничной койке. Если другие эзотерики уверены в физической ликвидации кровавого диктатора, то Влад Росс настаивает на смертельной болячке агрессора.

Астролог Влад Росс заявил, что путину пережить октябрь вряд ли удастся. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главред".

"Возможно, он будет оставаться жив, но его мозг умрет. Возможно, он будет лежачим больным, как Кадыров, ему будут проводить вентиляцию легких, но это его все равно не спасет", — сказал эзотерик.

Также Росс отметил, что этот месяц "переломный для Московии", вплоть до того, что может случиться новая Октябрьская революция, переворот. "Плутон разрушит всю многолетнюю власть Путина", — заявил астролог.

Ранее астролог Владислав Росс прокомментировал слухи о вероятной кончине кровавого лидера Чечни рамзана кадырова. По его словам, лидер Чечни давно умер.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Макс Гордеев предвидел ликвидацию министра обороны рф сергея шойгу за провалы на фронте. По его словам, путин "закажет" его, как это было с главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным.