Хотят быть первыми во всем: астролог назвала три наиболее завистливых знака Зодиака

Такие люди хотят во всем быть первыми и лучшими, поэтому завидуют другим, если у них что-то не получается

Зависти поддаются практически все люди, однако она может проявляться по-разному. Кто-то завидует знаменитостям и успешным людям, а кто-то не может спокойно жить из-за успехов в отношениях и карьере людей из близкого окружения.

Часто степень зависти зависит и от влияния звезд. Астролог Olga Stella рассказала о трех знаках Зодиака, которые больше всего склонны к зависти.

Рак

Раки очень эмоциональные знаки Зодиака, они могут испытывать зависть и другие негативные эмоции, если почувствуют себя недостаточно ценными или понятыми. Они могут завидовать, если наблюдают картину, когда кто-то получает больше внимания, чем они сами.

Скорпион

Скорпионы часто испытывают желание быть лучше всех, всегда и во всем. Это очень страстные и импульсивные представители среди знаков Зодиака. Если они видят, что кто-то достигает вершин, которые недоступны им самим, то зависть тут же их накрывает.

Стрелец

Стрельцы — очень наблюдательные и аналитические знаки Зодиака. Они способны четко видеть, чего тот или иной человек может достигнуть, потом сравнивают себя с другими и, если не соответствуют, то начинают завидовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о четырех знаках Зодиака, жизнь которых изменит солнечное затмение в октябре. Некоторые люди по-особенному ощутят энергию затмения.