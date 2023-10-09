Гороскоп на 10 октября: помощь другим принесет радость, а демонстрация сильных сторон - новую работу

Благоприятный день для разбора дел или вещей

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Важно придерживаться последовательности в ваших решениях. Будьте осторожны, поскольку астрологические влияния указывают на диссонанс между ночными светилами. В финансовых вопросах приоритетом будет экономия, а в любовных отношениях ценится искренность. Овен — худший хранитель секретов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

С наступлением нового дня вас ждет много удачи в финансовых делах, возможно, даже приход вдохновения и подъем позитивной энергии. Используйте этот импульс в правильном направлении и не ограничивайте своего партнера. Многие могут заметить, что их прежние ориентиры изменились.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют в этот день активно обсудить тему сотрудничества. Это время, чтобы просить помощи у коллег и друзей по работе и также готовиться оказать им поддержку в будущем. Одиночкам стоит быть более открытыми к сотрудничеству, так как это может принести больше удачи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте внимательными в общении с друзьями, коллегами и партнером. Избегайте конфликтов, поскольку в такие дни они могут усугубиться. Для расслабления и отдыха можно себе позволить немного шопинга, но умеренного. Остерегайтесь чрезмерной самокритичности.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день ночные светила вдохновляют вас на более глубокие размышления о тех, кто вас окружает, и на протягивание руки помощи вашим близким. Если вы ищете свою вторую половинку, то стоит уделить особое внимание своей внешности. Лев — везунчик октября 2024 года.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не бойтесь демонстрировать ваше превосходство и сильные стороны миру. Рекламируйте себя, особенно если вы ищете новую работу, инвесторов или спонсоров. Это также будет полезным для тех, кто находится в поиске своей второй половины.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день идеально подходит для уделения внимания семье и близким, а также для укрепления связи с родственниками. Утром можно заняться делами по дому, а к вечеру в спокойной обстановке спланировать будущие задачи и покупки. Развлечения и занятия хобби также будут полезными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Помощь окружающим людям будет приносить вам радость, подобно счастливому билету. Однако не забывайте о собственных заботах и проблемах, не впадайте в безрассудный альтруизм. Астрологи советуют внимательно рассмотреть просьбы близких и не обходить их стороной.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный момент для разбора дел и вещей. Можно приступить к пересмотру содержимого холодильника, освежить гардероб или пересмотреть задачи в своем ежедневнике. Будет более благоприятно, если удастся уделить внимание планированию будущего и духовным практикам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот вторник благоприятно совершать покупки, например, выбирать подарок для близких. Важно уделять внимание своему внешнему облику, чтобы вызвать положительное впечатление и привлекать удачу. Рабочие дела пройдут довольно удачно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день принесет возможность избавиться от бремени, которое вы недавно несли и не знали, как с этим справиться. Счастливые обстоятельства во вторник, 10 октября, помогут Водолеям освободиться от надоедливых обязанностей и ответственности. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Старайтесь не делиться своими рабочими или бизнес-планами с другими. Существует вероятность, что ваши идеи могут попасть к конкурентам и быть использованными против вас. Хотя сотрудничество в рабочей среде ценится, не стоит полагаться на других для решения ваших проблем.