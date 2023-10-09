Укр

Гороскоп на 10 октября: помощь другим принесет радость, а демонстрация сильных сторон - новую работу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября 2023 года. Фото Getty Images

Благоприятный день для разбора дел или вещей

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Важно придерживаться последовательности в ваших решениях. Будьте осторожны, поскольку астрологические влияния указывают на диссонанс между ночными светилами. В финансовых вопросах приоритетом будет экономия, а в любовных отношениях ценится искренность. Овен — худший хранитель секретов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

С наступлением нового дня вас ждет много удачи в финансовых делах, возможно, даже приход вдохновения и подъем позитивной энергии. Используйте этот импульс в правильном направлении и не ограничивайте своего партнера. Многие могут заметить, что их прежние ориентиры изменились.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют в этот день активно обсудить тему сотрудничества. Это время, чтобы просить помощи у коллег и друзей по работе и также готовиться оказать им поддержку в будущем. Одиночкам стоит быть более открытыми к сотрудничеству, так как это может принести больше удачи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте внимательными в общении с друзьями, коллегами и партнером. Избегайте конфликтов, поскольку в такие дни они могут усугубиться. Для расслабления и отдыха можно себе позволить немного шопинга, но умеренного. Остерегайтесь чрезмерной самокритичности.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день ночные светила вдохновляют вас на более глубокие размышления о тех, кто вас окружает, и на протягивание руки помощи вашим близким. Если вы ищете свою вторую половинку, то стоит уделить особое внимание своей внешности. Лев — везунчик октября 2024 года.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не бойтесь демонстрировать ваше превосходство и сильные стороны миру. Рекламируйте себя, особенно если вы ищете новую работу, инвесторов или спонсоров. Это также будет полезным для тех, кто находится в поиске своей второй половины.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день идеально подходит для уделения внимания семье и близким, а также для укрепления связи с родственниками. Утром можно заняться делами по дому, а к вечеру в спокойной обстановке спланировать будущие задачи и покупки. Развлечения и занятия хобби также будут полезными.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Помощь окружающим людям будет приносить вам радость, подобно счастливому билету. Однако не забывайте о собственных заботах и проблемах, не впадайте в безрассудный альтруизм. Астрологи советуют внимательно рассмотреть просьбы близких и не обходить их стороной.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный момент для разбора дел и вещей. Можно приступить к пересмотру содержимого холодильника, освежить гардероб или пересмотреть задачи в своем ежедневнике. Будет более благоприятно, если удастся уделить внимание планированию будущего и духовным практикам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот вторник благоприятно совершать покупки, например, выбирать подарок для близких. Важно уделять внимание своему внешнему облику, чтобы вызвать положительное впечатление и привлекать удачу. Рабочие дела пройдут довольно удачно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день принесет возможность избавиться от бремени, которое вы недавно несли и не знали, как с этим справиться. Счастливые обстоятельства во вторник, 10 октября, помогут Водолеям освободиться от надоедливых обязанностей и ответственности. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Старайтесь не делиться своими рабочими или бизнес-планами с другими. Существует вероятность, что ваши идеи могут попасть к конкурентам и быть использованными против вас. Хотя сотрудничество в рабочей среде ценится, не стоит полагаться на других для решения ваших проблем.

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