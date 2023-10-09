Никогда не будут вместе: какие пары по знаку Зодиака не совместимы в любви

Найти любовь бывает тяжело

Конечно, любой знак Зодиака может влюбиться в любой другой знак. Но некоторые люди могут стать для других настоящим кошмаром из-за несхожести характеров.

Астрологи отмечают, что не все любовные союзы записаны звездами. Если вы ищете отношений, вам может помочь информация о том, какие знаки Зодиака более или менее совместимы с вашим собственным.

Какие знаки Зодиака не подходят друг другу по любви

Козерог и Стрелец

Стрелец является одним из самых независимых знаков Зодиака и процветает от непредсказуемости жизни. Этому знаку нужен партнер, который будет успевать за их отношением к жизни — что бы ни случилось. А Козерогам нужно время, чтоб воплотить свои цели. Они сопротивляются изменениям до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым. Эти два знака настолько несовместимы, что было бы странно, если бы они очутились вместе.

Водолей и Телец

Телец устойчив и предсказуем, особенно если это касается сердечных дел. Для одних это означает романтическую надежность, а для других — застой. Делать одно и то же все время для Водолея станет душным и скучным занятием. Водолей подвержен трансформации, он всегда стремится совершенствоваться и развиваться как в мышлении, так и в действиях. Таким образом, оба этих знака вместе не являются лучшим сочетанием.

Рыбы и Близнецы

Очень чувствительные Рыбы могут считать аналитический и основанный на фактах подход Близнецов слишком жестким. Поскольку Близнецы любят и ожидают в отношениях много общения, Рыбам может быть трудно регулярно сообщать им о своих глубоких чувствах и потаенных мыслях. С Близнецами им придется прилагать дополнительные усилия, чтобы заполнить этот пробел, потому что их мечтательная душа любит просто чувствовать вещи, а не оценивать их количественно.

Астрологи подчеркивают, что звезды не могут предсказать все. Поэтому вы смело можете пойти им наперекор, если вам действительно нравится этот человек и вы действительно готовы работать над вашими отношениями.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь. По мнению астрологов, определенные пары дополняют друг друга, хорошо подходят по характеру и могут оставаться вместе навсегда. Вошли ли вы с вашим партнером в их число?