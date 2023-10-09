Уже на этой неделе: названы три знака Зодиака, которым подфартит в любви

Этим счастливчикам повезет в любовных делах на неделе 9-15 октября

Все люди стремятся к любви и гармонии, у многих дела в отношениях идут хорошо, а некоторые испытывают страдания. Но есть три знака Зодиака, которым несказанно повезет в любовных делах на неделе с 9 по 15 октября.

Так, среди счастливчиков, которым звезды пророчат любовь и романтику, оказались Близнецы, Водолеи и Овны, пишет lifestyle.24tv.ua. Представителей этих знаков Зодиака ждет много романтики, влюбленности и теплых приятных вечеров с любимыми людьми.

Близнецы

Будьте внимательны и не избегайте новых знакомств, ведь на этой неделе в вашем кругу общения может появится новый интересный человек. Вы быстро наладите общение и найдете общие темы, а вскоре возможно поймете, что хотите большего, чем просто беседы и совместное времяпровождение. Прислушивайтесь к своему сердцу и отпустите ситуацию.

Водолей

Эта неделя будет наполнена романтикой и приятными сюрпризами. Вас ждут новые любовные приключения и эмоции, а рядом будет человек, который вас действительно любит.

Овен

Осеннее похолодание не испортит ваше настроение и романтические планы. На этой неделе вас ожидает много любви и признания. Уделите время личной жизни и не бойтесь с головой окунуться в любовные дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог назвала три наиболее завистливых знака Зодиака. Эти люди все время привлекают внимание к себе и не терпят, если кто-то лучше них.