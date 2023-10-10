Укр

Коридор затмений 2023: Овнов и Весов будет "штормить" больше всего

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Что нужно знать некоторым знакам Зодиака перед коридором затмений
Что нужно знать некоторым знакам Зодиака перед коридором затмений. Фото Freepik

Самому большему влиянию подвержены знаки Зодиака, которые рождены в этот период

В октябре 2023 года Землю накроет коридор затмений — солнечных и лунных. Этот период начнется 14 октября и будет продолжаться до конца месяца. Ощутить на себе влияние коридора затмений могут все люди, однако, представителям некоторых знаков Зодиака достанется больше остальных.

Так, больше всего достанется представителям знаков Зодиака Весы и Овен, так как именно эта ось знаков "включается" в коридор затмений, рассказала астролог Ольга Якубовская. По ее словам, затронет также тех, у кого есть важные планеты в гороскопе в этих знаках и в знаках Рака и Козерога.

Сильное влияние коридора затмений ощутят на себе Овны и Весы именно в период с 14 по 28 октября. Их ждут нескучные события в жизни, будет много интересного. Штормить будет также Раков и Козерогов.

Что именно ожидает знаки Зодиака?

Под "интересными событиями" астролог подразумевает в первую очередь изменения в отношениях и личной жизни. Так что Овнам, Весам, Ракам и Козерогам не стоит отказываться от новых знакомств, ведь они могут принести к позитивным последствиям.

Также астролог советует не отказываться от давно задуманных планов, ведь сейчас тот период, когда Вселенная будет вам помогать в их осуществлении. Внимательно присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг вас.

Чаще фокусируйтесь на самом важном, ищите баланс в эмоциях и в общении с другими людьми. Не рекомендуется вступать в конфликтные разборки, но и не пренебрегайте собственными интересами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог назвала три наиболее завистливых знака Зодиака. Эти люди очень любят внимание к себе и не терпят, когда кто-то лучше них.

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#Знаки Зодиака #коридор затмений