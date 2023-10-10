Бегите от них подальше: какие знаки Зодиака совсем не подходят друг другу

Гороскоп для трех пар Зодиака, которые с трудом могут уживаться

Если вы находитесь в поиске отношений, то взгляд на дату рождения вашего потенциального партнера может спасти вас от душевной боли в будущем. Ведь и правда, иногда создается впечатление, что некоторые знаки Зодиака не подходят друг другу — любовный гороскоп для Козерога, Водолея и Рыб, который мы публиковали недавно, говорит именно это.

Сегодня же рассмотрим еще три пары знаков Зодиака, которым может быть сложно вместе. Как отмечают астрологи, возможно, вы решите не тратить время на кого-то, кто с вами не совместим.

Овен и Рак

Овен — знак быстрого темперамента, который радуется жизни и процветает в моменты волнения. Но это не касается Раков, которые сентиментальны и требуют больше времени, чтобы укрепить доверие. Романтика для Раков — произведение искусства, а Бог кроется в деталях. Это похоже на медленную любовь, которая со временем становится все сильнее. К сожалению, к тому моменту, когда Раки бывают готовы к связи, Овны уже приходят к выводу, что они им не интересны, и идут дальше.

Лев и Скорпион

Львам нужны спутники, которые постоянно готовы отдавать и принимать любовь и преданность. К сожалению, Скорпионы не являются лучшими кандидатами на этот пост, поскольку их эмоции могут быть чрезвычайно бурными. Эти двое являются сильнейшей парой в своих лучших проявлениях. Но если Скорпион ведет себя как ревнивый манипулятор и показывает свою мнительную сторону — как правило, это нарушает гармонию в союзе со Львом.

Дева и Весы

Острый ум Девы является одним из самых проницательных в Зодиаке, и это вытекает из их непоколебимой правдивости. Они не нуждаются в "присыпке сахарной пудрой" и встречают неприятности в жизни честно и с чувством юмора. Однако Весы, как правило, предпочитают эту "сладость". Они романтики и оптимисты, которые считают, что практически все достижимо. Это может казаться Девам довольно наивным. А Весы, в свою очередь, могут воспринимать Дев как огромных старых ворчунов.

Как отмечают астрологи, характер человека по знаку Зодиака не предопределен на все 100 процентов. Сочетание качеств в вашем избраннике обусловлено еще множеством факторов, и вы можете работать над вашими отношениями вместе.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака нельзя доверять секреты. Они совершенно не умеют хранить ни свои, ни чужие тайны — кто среди ваших знакомых подходит под это описание?