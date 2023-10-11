Коридор затмений в октябре превратит жизнь в сказку лишь одному знаку Зодиака
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Счастливчиком этого периода будет представитель стихии Земли
Октябрьский коридор затмений, который начинается с солнечного затмения 14 октября, являет собой магический период, который способный изменить жизнь многих представителей зодиакального круга. Однако больше всего удача одарит подарками одного знака Зодиака.
Астрологи рассказали, что этот счастливчик — Телец. Как пишет apostrophe, именно люди, рожденные под этим созвездием, должны непременно воспользоваться этим временем.
Телец
У них появятся новые возможности для достижения своих целей. Вселенная будет способствовать вашим давним мечтам, и на вашем пути появятся люди, готовые помочь.
Успех также будет сопутствовать вам в личной жизни. Если вы долгое время не могли определиться, куда двигаться с вашим партнером, то уже в октябре вы сможете найти точки соприкосновения. Если же вы были не в отношениях в последнее время, то, возможно, встретите свою судьбу.
В целом, рекомендуется следовать своему сердцу и доверять интуиции. Время от времени холодный расчет не всегда способен сделать нас счастливыми, и иногда стоит поддаться эмоциям.
Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака найдут свое счастье до конца года. В "белом списке" два индивидуума.