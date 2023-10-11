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Гороскоп на 12 октября: стоит избегать ссор, но уделить внимание поездкам и шопингу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 октября 2023 года. Фото Getty Images

В такие дни требуется тишина и покой

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Многие ожидают насыщенного дня: в этот четверг придется усердно трудиться, так как объем работы будет увеличиваться с каждым часом, и только организованность, ответственность и умение эффективно распределять свои усилия помогут завершить все задачи вовремя. Овен — худший хранитель секретов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила находятся в довольно благоприятной позиции, и это поможет уменьшить порывистость, которая свойственна многим. Будет легче сотрудничать и находить компромиссы. Этот день отлично подходит для общения. Старайтесь быть дружелюбными и активными.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Важно найти спокойствие и гармонию. Не стоит начинать новые дела, устанавливать новые контакты, разжигать конфликты или выяснять отношения. Чувство долга и ответственности будет полезным. На рабочем месте следует проявлять внимательность к деталям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте внимательными в общении с друзьями, коллегами и партнером. Избегайте конфликтов, поскольку в такие дни они могут усугубиться. Для расслабления и отдыха можно себе позволить немного шопинга, но умеренного. Остерегайтесь чрезмерной самокритичности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Помните, что приятные изменения в жизни начинаются с малых шагов. Не бойтесь предпринимать первые шаги к успеху, так как ночные светила поддерживают вас в важных начинаниях, снабжая удачей. Вечер можно провести в кругу близких и родных, просто отдыхая. Лев — везунчик октября 2024 года.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи подсказывают оставаться сосредоточенными и ответственно подходить к выполнению рабочих задач. Этот день подходит для начала реализации давно задуманных проектов как на работе, так и в личных делах. Ваша харизма и привлекательность будут усилены благодаря конфигурации ночных светил.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Тем, кто находится в отношениях, могут встретить вызов в виде ревности и недоверия со стороны партнера. Хотя это может быть неприятно, важно не отвечать на негатив встречным негативом. Вместо этого, можете расслабиться, сделав небольшие покупки или провести время в кругу друзей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь придерживаться своих убеждений и соблюдать моральные нормы и правила хорошего поведения. Также будет полезно придерживаться запланированных дел, поскольку отклонения от них могут повлиять на вашу удачу неблагоприятным образом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит расслабляться и позволять событиям развиваться своим обычным ходом. Чтобы достичь больших результатов, важно быть активным и предприимчивым. Взаимодействие с окружающими людьми может привести к важным откровениям и интересным идеям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подходящее время для долгих путешествий и командировок. Удача улыбнется тем, кто отправится в дорогу, а также тем, кто решит заняться рабочими вопросами в офисе. Если работа вызывает дискомфорт, то вечером можно насладиться прогулкой с друзьями и отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День будет полон позитивных моментов, возможно, вы сможете решить некоторые давние проблемы. Внутренние колебания утихнут, работа будет приносить удовольствие. Вечером полезно уделить внимание себе и восстановить внутренний баланс с помощью уединения или медитации. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила могут сделать вас более чувствительными и сентиментальными, что может повлиять на ваши дела и отношения. Сосредоточьтесь на оптимизации своих действий и забудьте о беспокойствах. Терпение будет весьма полезным в этот день, но более важно действовать, чем просто разговаривать.

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