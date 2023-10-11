Отложите переезды и важные сделки: трем знакам Зодиака коридор затмений в октябре подарит новые возможности

Коридор затмений в октябре этого года пройдет незамеченным для одних знаков Зодиака и принесет перемены другим

Осенний коридор затмений в 2023 году будет проходить в период с 14 по 28 октября. Это период между солнечным затмением и лунным. Астрологи предупреждают, что этот период может стать непростым для некоторых знаков Зодиака, тогда как других он пройдет незамеченным или же подарит новые возможности.

Чтобы этот период прошел максимально спокойно, стоит обратить внимание на некоторые советы и предупреждения специалистов, пишет sakh.online.

Что нельзя делать знакам Зодиака в коридор затмений

В период с 14 по 28 октября представителям зодиакальных знаков Льва, скорпиона и Рыбы не советуют менять работу и заниматься планированием переездов. А Ракам, Водолеям и Стрельцам не рекомендуется заключать финансовые сделки, так как есть большой риск прогореть. Но в то же время, этим знакам звезды уготовили новые возможности в развитии собственного дела или в любовных отношениях. Сосредоточьтесь на себе, своих мыслях и желаниях, визуализируйте мысленно свои мечты, и они непременно реализуются.

Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака в этот коридор затмений уделить время самому важному, что есть у вас в жизни. Направьте свою энергию в правильное русло, и дела пойдут вгору.

Советы астрологов для всех знаков Зодиака

В период коридора затмений не стоит перегружать себя работой и делами. Уделите время отдыху, заботе о себе и о своем здоровье.

Увеличивайте физическую нагрузку, больше гуляйте на свежем воздухе, хорошо высыпайтесь.

Очень важно настроить себя на позитивную волну, думать о хорошем, чтобы не происходило вокруг вас.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в период коридора затмений Овнов и Весов будет "штормить" больше всего. Ощутить на себе влияние коридора затмений могут все люди, однако, представителям некоторых знаков Зодиака достанется больше остальных.