Гороскоп на 13 октября: кто-то отправится в дорогу, а кому-то звезды сулят приятную новость

Удачный день для общения с друзьями и решению финансовых вопросов

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября, в котором вы узнаете, что сулят звезды представителям зодиакального круга и какие подсказки астрологов помогут удержать удачу в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Готовьтесь к насыщенному дню. Первая половина дня будет посвящена работе. Не исключены конфликты с коллегами, поэтому астрологи советуют сохранять самообладание и терпение. Ближе к вечеру удастся найти возможность для отдыха. Совместный досуг с друзьями принесет положительные эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас ожидает удачная пятница. Звезды обещают успех в деловой сфере и получение полезных контактов. Кроме того, сегодня близкий человек сообщит вам радостную новость, это поднимет вам настроение и зарядит позитивом на ближайшие выходные. Пятница уже здесь, наслаждайтесь! Кстати, астрологи обещают Тельцу удачу в коридор затмений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вам придется отправиться в дорогу. Придется решать семейные и домашние задачи, чтобы результат вас удовлетворил – опирайтесь на свой опыт. Астрологи советуют уделить время себе, так как за помощью и поддержкой, которые вы оказываете другим, вас догонит усталость.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для начала нового проекта или первого занятия хобби, о котором вы давно задумывались. Фортуна будет оставаться на вашей стороне, поэтому можете рисковать и уверено идти вперед. Ваши мечты начнут исполняться уже сегодня, хотя вам и сложно в это поверить.

Лев (23 июля — 23 августа)

Пятница будет окутана романтикой. Наконец-то выпадет шанс пойти на свидание или поужинать с любимым человеком в уютной обстановке. Этот день дает возможность открыто выразить свои чувства и поговорить об отношениях с партнером. Положение небесных тел обещает вам счастье в личной жизни. Более того, астрологи обещают Льву удачу уже в ближайшие дни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня вы узнаете ответ на вопрос, который вас волновал долгий период. Будьте спокойны, так как новая информация окажется для вас удачной. Астрологи рекомендуют задуматься о планах на выходные, а рабочие вопросы отодвинуть на второй план, позволив себе релакс и перезагрузку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваш астропрогноз на этот день противоречив. В первой половине пятницы возможны трудные ситуации, которые будут касаться профессиональной жизни. Однако после обеда ваши дела улучшатся. Не бойтесь обращаться за советом к тем, чье мнение считаете авторитетным. Вы не всегда должны справляться с черной полосой самостоятельно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Подходящий день для командировки и поездки. Положение звезд благоприятно для вас в эту пятницу. В течение дня ожидайте приятной новости или неожиданного подарка. Кроме того, выпадет шанс встретить интересного человека, который в будущем может войти в ваш близкий круг.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будни были полны работы, но, помните, вы уже на пороге выходных. Сегодня вы сможете завершить все рабочие проекты и провернуть успешную финансовую ситуацию. День будет динамичным, но вашей энергии хватит на решение всех задач. Вечером вы почувствуете усталость, но будете довольны результативной неделей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту пятницу звезды выводят на первый план деловую сферу. График будет бешеным, и вам придется выполнять одну задачу за другой. Работа в команде и грамотное распределение обязанностей поможет добиться максимальной продуктивности. Хорошая новость в конце дня поднимет ваше настроение. К слову, солнечное затмение изменит жизнь Козерога.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пятница принесет много общения и приятные встречи. Удачный день для покупок, хобби и любимых занятий. Выезд к природе или маленькое путешествие с друзьями в этот день подарит приятные эмоции. Выходные для вас уже начались, проведите их активно и разнообразно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи обещают вам непростую пятницу, однако все трудности закончатся ближе к вечеру. Ваши планы могут быть нарушены, поэтому придется адаптироваться к обстоятельствам. В самых сложных ситуациях на помощь придет семья, главное, оставайтесь благодарны и не злоупотребляйте доверием.