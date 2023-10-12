Жизнь этих знаков Зодиака круто повернет в новолуние 14 октября

Октябрьское новолуние особенно повлияет на четыре зодиакальных представителя

В пятницу, 14 октября произойдет солнечное затмение, а в 19:54 по киевскому времени Луна начнет новую фазу. Новолуние считается особым периодом в астрологии и обещает перемены в жизни некоторых представителям зодиакального круга.

По словам астрологов, больше всего новолуние 14 октября повлияет на четыре знака Зодиака – Овна, Рака, Весов и Козерога. Об этом пишет Bustle.

Овен

Новолуние будет непростым периодом в вашей жизни. Вы осознаете свою неуверенность и проблему в личной жизни. Важные выводы будут касаться дружеских отношений. Новая Луна призывает вас осознать путь, по которому вам нужно двигаться вперед. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Рак

В новолуние вам захочется побыть в одиночестве, чтобы разобраться в эмоциях. Звезды сулят период глубокого созерцания и душевных разговоров. Чтобы ваша жизнь улучшалась, сначала нужно заняться самоанализом. Секрет будущего успеха — баланс между работой и личной жизнью. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Весы

Приготовьтесь к новой главе в вашей жизни. Ваша самооценка может пострадать, однако астрологи советуют не принимать отзывы или критику других людей слишком близко к сердцу, а вместо этого попытаться поднять себе настроение. Впереди будут ухабы и судьбоносные обстоятельства, однако трудности приведут к росту вашей личности. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Козерог

Вы всегда ставили карьеру на первое место, но теперь пришло время сделать шаг назад. Новолуние покажет последствия неправильного распределения сил между работой и личной жизнью. Астрологи советуют прислушаться к сердцу, позаботиться о себе и найти домашний комфорт. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда начинается коридор затмений этой осенью. Особенно будет "штормить" двойку зодиакальных представителей.