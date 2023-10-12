Эти точно не пойдут "налево": какие знаки Зодиака самые преданные в любви

Названы самые преданные и искренние знаки Зодиака

Всем нам хочется иметь верного спутника жизни. Чтобы вторая половинка всегда была рядом и не предала ни при каких обстоятельствах. Как оказалось, на способность людей искренне любить и быть преданными, а также на то, какие люди совсем не подходят друг другу влияют звезды.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые будут преданы и верны в отношениях, пишет lux.fm. Сюда относятся Раки, Скорпионы, Рыбы и Тельцы.

Рак

Ракам очень важно выстраивать длительные и глубокие связи, они не будут размениваться на мелкие интрижки и курортные романы. Представители этого знака Зодиака — романтичные натуры, которые подарят своей второй половинке ощущение защищенности, любви и понимания.

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень страстные и импульсивные. При этом они способны по-настоящему любить и быть преданными возлюбленным. Если Скорпион уже влюбился, то это сильно и надолго.

Рыбы

Это очень романтичные и эмоциональные люди, с которыми всегда легко и надежно. Они способны прямо окутывать своей любовью, быть верными и строить крепкие семьи. А свою любовь они иногда проявляют очень неожиданными и креативными способами.

Телец

Тельцы не просто преданы, они буквально растворяются в человеке, если уже влюбились. В отношениях люди этого знака Зодиака выступают стержнем и главной силой, на которой все держится. Они очень деликатны и умеют красиво проявлять свою любовь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог назвала три наиболее завистливых знака Зодиака. Эти люди стремятся получить как можно больше внимания и хотят быть первыми во всем.