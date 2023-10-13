У этих трех знаков Зодиака в октябре начнется полоса удачи

Скорпионы в этом месяце будут в выигрыше

Октябрь продолжается, и некоторым знакам Зодиака он принесет счастливые перемены в жизни. Недавно мы рассказывали, каким трем знакам Зодиака ждать новых возможностей уже в конце недели, а в этом материале предлагаем рассмотреть, кто получит шанс на перемены к лучшему в этом месяце.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит судьбоносное решение. Звезды предлагают вам возможность изменить свою жизнь и при этом оставить позади весь негатив. Поэтому не стоит бояться расставания с людьми, которые приносят вам только боль и разочарование — вы в силах свернуть любые горы, будь то личная сфера или неприятности на работе. В этом месяце ваша жизнь перевернется к лучшему, смело идите вперед и не оглядывайтесь. Гороскоп для Близнецов на сегодня смотрите на сайте.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Водолеям стоит готовиться к бурным событиям в их жизни. Возможно, столь быстрый темп жизни вас даже немного утомит, но события будут приятными. Изменения, которые ждут вас в октябре, пойдут только на пользу. Не упустите шанс использовать новые возможности, действуйте без сомнений и пробуйте то, на что давно не решались — звезды обещают успех. Узнайте на сайте гороскоп на сегодня для Водолея.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Октябрь обещает Скорпионам решительные действия. Используйте свою страсть и настойчивость в нужных целях и вы обязательно их добьетесь. Этот месяц обещает благоприятные условия для инвестиций в будущее — правильный выбор принесет благополучие и процветание. Гороскоп для Скорпиона на сегодня смотрите на нашем сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого ожидает успех уже до конца этой недели. Коридор затмений в октябре превратит жизнь лишь одного знака Зодиака в сказку.