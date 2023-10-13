Для этого будут все условия: известный астролог рассказал, когда закончится война в Украине

По словам специалиста, ждать украинцам осталось недолго

Известный украинский астролог Влад Росс поделился оптимистическим прогнозом, когда закончится война в Украине. Так, по словам специалиста, уже в следующем году стоит ожидать хороших новостей.

Согласно прогнозу Влада Росса, к концу этого года в россии умрет путин, что приведет к перелому ситуации, пишет unian.net. Сейчас у российского диктатора последняя стадия рака, которая медленно его убивает.

После его смерти, как рассказал Влад Росси, может случится небольшая заморозка военных действий на время периода переговоров между Украиной и рф. А вот в 2024 году предполагается, что в войне будет поставлена жирная точка.

При этом, несмотря на смерть путина в россии, украинцам стоит готовится к сложной зиме. Как отмечает астролог, оккупанты продолжат наносить удары по критической инфраструктуре, поэтому избежать блэкаутов не удастся.

В целом Влад Росс считает, что война в Украине должна закончится до выборов в США. Украину примут в НАТО, и больше никто не посмеет на нас нападать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мольфар предрек ликвидацию шойгу из-за войны в Украине. На "концерт кобзона" помимо пригожина может отправится и министр обороны рф.