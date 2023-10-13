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Гороскоп на 14 октября: удача широко улыбнется людям активным и тем, кто умеет устанавливать границы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 октября 2023 года. Фото Getty Images

На горизонте могут возникнуть новые возможности

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Попробуйте сократить свои расходы в этот день. Существует вероятность сделать ошибки при покупках, особенно если они не были запланированы. Даже малейшие конфликты и непонимание на работе могут быть рискованными. Постарайтесь проявлять больше гибкости и избегать критики в отношении коллег.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для тех, кто будет в движении весь день, удача будет улыбаться широкой улыбой. Это идеальный момент для коротких поездок. Вторую половину дня можно провести с друзьями на свежем воздухе. Прогулки и приятное общение помогут поднять настроение. Кстати, астрологи обещают Тельцу удачу в коридор затмений.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь уделить больше времени общению с друзьями и близкими. Слишком много одиночества и постоянные размышления о работе могут быть утомительными. Если столкнетесь со сложными задачами, не отчаивайтесь, попробуйте начать с чего-то более простого и понятного.

Рак (22 июня — 22 июля)

Начните свой день с выполнения домашних дел. В течение дня постарайтесь быть особенно ответственными на работе. Вторую половину дня лучше провести в кругу друзей. Этот день идеально подходит для коротких поездок и изменения обстановки.

Лев (23 июля — 23 августа)

Возможно, утро начнется с переживаний и беспокойства, но к обеду ситуация улучшится. Во второй половине дня астрологи советуют заняться шопингом, встретиться с друзьями или насладиться просмотром любимого фильма. Также полезными будут покупки и прогулки на свежем воздухе. Астрологи обещают Льву удачу уже в ближайшие дни.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В первой половине дня астрологи советуют сфокусироваться на важных задачах, так как это может создать условия для значительного продвижения вперед. Для тех, кто стремится к успеху, важно взаимодействовать с уже успешными и авторитетными людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сейчас наступило время принять оборонительную позицию, особенно для Весов. Астрологи советуют быть предельно осторожными при принятии важных решений. Этот день потребует укрепления решимости и настойчивости. Даже встречая трудности, важно двигаться вперед.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Следует обратить особое внимание на мелкие детали, так как именно в них может скрываться истинное счастье и полезная информация. Не стоит испытывать терпение окружающих, проявляя сарказм или колкости. Астрологи рекомендуют выказывать уважение ко всем без исключения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Близкие отношения играют важную роль в эти сутки. Это время, когда можно полагаться на опыт, понимание и поддержку других. Эмоциональный контакт не следует недооценивать, так как он может оказаться полезным даже в сложных ситуациях и помочь в решении практических вопросов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Окружающие обстоятельства могут неожиданно меняться, реакции других людей могут быть непредсказуемыми, и эмоции могут мешать принимать обдуманные решения. Лучший способ самозащиты — умение устанавливать границы и придерживаться их. Эта тактика может оказаться спасительной, если не будет возможности исправить ситуацию. Солнечное затмение изменит жизнь Козерога.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В течение этого дня появится возможность оживить деловую сферу, продвинуться в карьере и разрешить сложные финансовые ситуации. Главное — не оставаться бездействующими, усилия, которые вы приложите, непременно окупятся.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На горизонте могут появиться новые возможности. Важно слушать свое сердце, чтобы не упустить их. Что касается общения с людьми, в этот день можно столкнуться с большим количеством лжи, чем обычно. Не стоит полагаться на каждое сказанное слово.

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