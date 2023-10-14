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Гороскоп на 15 октября: удачный день для романтических проявлений и отдыха от суеты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября 2023 года. Фото Getty Images

Астрологи советуют не переутомляться

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На этот день следует придерживаться девиза "Любовь спасет мир". Постарайтесь уделить больше внимания своей романтической сфере, будь то вашей второй половине или ее поиску. Бездеятельность в этом вопросе будет эквивалентно потере возможностей, поэтому не упускайте свой шанс. Овен — худший хранитель секретов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День будет наполнен романтической энергией, и это следует наилучшим образом использовать. Этот день благоприятен для любовных начинаний и может послужить отправной точкой к устойчивым отношениям в будущем. Для тех, кто работает над созданием и укреплением своих отношений, ночные светила советуют проявить инициативу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Позвольте вашей второй половинке насладиться моментом уединения, если она выразит такое желание. Вместо споров лучше дать ей это время. Если вы в активном поиске партнера, стоит проявить больше активности и решительности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи предупреждают: в этот день стоит быть особенно осторожными в своих словах и поступках. Возможно, вам придется решать проблемы, связанные с близкими старшего поколения. Возьмите участие в их жизни и старайтесь предоставить практическую помощь.

Лев (23 июля — 23 августа)

В это воскресенье лучше избегать физических перегрузок и не поднимать тяжести. Посвятите время простым домашним занятиям, прогулкам, встречам с друзьями или вашей второй половинкой. Возможно, вы встретитесь со старыми знакомыми. Лев — везунчик октября 2024 года.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День обещает быть напряженным, где многие будут беспокоиться о возможных опозданиях, недоразумениях и прочих неприятностях. Астрологи рекомендуют не стесняться просить близких о помощи, а также соблюдать самодисциплину и организованность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Важно сохранить свои убеждения и придерживаться моральных норм и хорошего тона. Также полезно придерживаться запланированных задач, поскольку отклонения от них могут повлиять на вашу удачу неблагоприятным образом. Вечером потребуется немного отдыха, чтобы восстановить силы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сейчас приходит время пересмотра ваших приоритетов. Если у вас есть желание внести изменения в свою жизнь, поставьте это впереди списка. В сфере отношений могут возникнуть проблемы, поэтому будьте более внимательны к своим близким и партнеру.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В ваших отношениях будут сильные эмоции. Важно проявлять самообладание, чтобы избежать серьезных конфликтов. Вы можете использовать эту энергию с пользой, направив ее на рабочие задачи, такие как решение сложных проблем. Под воздействием ночных светил вы станете более обаятельными и харизматичными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день подходит для улучшения обстановки в вашем доме, избавления от лишних вещей и создания места для свежей энергии. В процессе уборки вы, возможно, найдете давно потерянные предметы. Кроме того, выполнение домашних дел может помочь восстановить ваш энергетический баланс, особенно если вовлечете в них близких.

Водолей (20 января — 19 февраля)

С утра, радость, которая пришла без видимой причины, к середине дня уступит место нервозности и ощущению, будто весь мир повернулся против вас. Для борьбы с этим неприятным настроением полезным будет общение с близкими и погружение в искусство, особенно живопись и музыку. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи рекомендуют избегать переутомления, уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, а в трудных моментах не стесняться обращаться за поддержкой к своим близким. Важно не упустить возможность поучиться чему-то новому и полезному.

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