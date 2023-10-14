Начинается белая полоса: каким знакам Зодиака повезет в новолуние 14 октября

Жизнь четырех зодиакальных представителей изменится в положительную сторону

В субботу 14 октября 2023 года Луна начинает очередную фазу. По киевскому времени новолуние произойдет в 20:55. В астрологии считается, что это событие меняет жизнь представителей зодиакального круга.

По словам астрологов, новолуние положительно скажется на четырех знаках Зодиака – Близнецах, Льве, Стрельце и Водолее. Об этом передает Bustle.

Близнецы

В сезон новолуния и затмения 14 октября вы станете более вдохновленным, раскроете свои творческие таланты и займетесь новым хобби или интересным проектом. Звезды обещают вам успех в личной жизни. Романтическая искра может перерасти в серьезные отношения уже вскоре. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Лев

Это новолуние сулит вам много важных разговоров. Наступает отличное время, чтобы озвучить свои потребности перед людьми. У вашего знак есть шанс начать новую главу в жизни. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Стрелец

В октябрьское новолуние вашу смелость и сильную волю оценят по достоинству. Отношения, в том числе дружеские, могут дойти к логичному завершению. Однако уже вскоре положение небесных тел благоприятно сложится для вашей личной жизни. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Водолей

Новолуние 14 октября позволит вам увидеть важные ситуации с большей ясностью. По словам астрологов, для вас откроется путь к более глубоким отношениям. Возможно, придется отказаться от гордости, но зато вы получите взаимопонимание и глубокую эмоциональную связь. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

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