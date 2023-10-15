Их черты характера все портят: три знака Зодиака, с которым люди не хотят встречаться

По мнению астрологов, у них есть несколько черт, которые не нравятся людям

Когда дело доходит до свиданий, существует много разных причин, по которым мы говорим "да" или "нет" потенциальному партнеру. Возможно, по опыту прошлых отношений вы не пойдете на свидание с человеком, у которого определенное имя. Или вы не пойдете на второе свидание с тем, кто имеет определенную работу. В то же время многие люди ищут намеки на совместимость или несовместимость в любви в астрологии.

Как отмечается на портале bestlifeonline, есть несколько знаков гороскопа, с которыми люди отказываются встречаться чаще других. Астрологи объясняют их слабые стороны.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астролог программы Futurio Алиса Альта говорит, что это может быть потому, что этот знак ассоциируется с небрежностью, поверхностностью, обманчивостью и неспособностью проявлять длительные чувства. "Это образ человека, незрелого в семейной жизни и склонного к неверности", – говорит она.

Однако то, что чей-то знак Близнецы, не означает, что вы должны презирать их. Альта объясняет, что Венера, планета, управляющая поведением Близнецов в области романтики, может находиться в другом знаке. "Например, у человека может быть Солнце в Близнецах, а Венера — в Тельце или Раке. Это означает, что они все еще коммуникабельны, умны, легки, открыты, но в то же время ориентированы на семью, любящие и заботливые", — говорит она.

Рак (22 июня — 22 июля)

В отношениях Раков часто изображают эмоционально нестабильными. Однако астролог подчеркивает, что этот знак не следует сразу игнорировать.

"Знак Рака связан с семьей, поэтому они могут быть очень ласковыми, преданными и заботливыми", — говорит астролог. Кроме того, если вы ориентированы на карьеру и хотите, чтобы ваш муж отвечал за семейную атмосферу, вряд ли найдется лучший выбор, чем Рак.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион имеет плохую репутацию из-за склонности некоторых его представителей к сарказму, злобе и придиркам к партнерам. Скорпион также может обладать достаточно интенсивной энергией, и не всегда позитивной. "Этот знак тесно связан с энергией трансформации, жизни и смерти и перемен. Поэтому типичный Скорпион склонен драматизировать вещи, видит все в мрачных тонах и его привлекают критические ситуации", — говорит астролог.

В то же время Скорпионы с высоким уровнем самосознания видят семью как важнейшую вещь в своей жизни. Они готовы постоянно развивать свои лучшие качества, чтобы сделать своих близких счастливыми, а духовный Скорпион может быть очень нежным, поддерживающим, любящим и преданным.

По мнению астролога, не стоит сразу сбрасывать со счетов кого-либо за их зодиакальный знак. Дата рождения человека совсем не означает то, что вы никогда не должны с ним встречаться.

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