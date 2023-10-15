Гороскоп на 16 октября: отличный день для нового хобби и решения финансовых вопросов

Не бойтесь идти на риск и прямо говорить о своих намерениях

Издание "Телеграф" размещает гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 октября, в котором вы узнаете, что приготовили звезды представителям зодиакального круга и какие подсказки астрологов помогут привлечь удачу в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Неделя начнется удачно для вашего знака. Разрешатся финансовые проблемы, которые долгое время не давали вам покоя. Продуктивным будет день и на работе. Сегодня коллеги и руководство оценят ваш труд по достоинству. Есть шанс получить повышение и продвижение по карьерной лестнице. Звезды обещают Овну белую полосу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Встречайте активный и динамичный понедельник. Начните день с любимого занятия и приятной рутины. Вашей энергии сегодня хватит для решения всех задач, в том числе финансовых. Следуйте вашему плану на день, это поможет не распылять энергию и сохранять оптимизм.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Первый день недели будет не самым простым для вас. После насыщенных выходных вам будет сложно вернуться к буднему ритму. Времяпровождение с друзьями или занятие творчеством принесут положительные эмоции. Настройтесь на работу, полученные результаты вас порадуют.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня звезды обещают вам удачу. Фортуна будет сопутствовать как в рабочих делах, так и в домашних задачах. Положитесь на свою интуицию и не бойтесь озвучить окружению ваши намерения. Отличный день для старта нового проекта и планирования. Ваш опыт и знания помогут добиться успеха.

Лев (23 июля — 23 августа)

Понедельник неожиданно станет для вас романтичным и приятным. Появится возможность провести досуг с любимым человеком. Прогулка по парку или ужин в новом заведении – замечательная идея. Запасайтесь приятными впечатлениями, ведь впереди вас ждет неделя работы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды сулят вашему знаку чудесный понедельник. Есть шанс заключить выгодную сделку с партнерами или найти новый источник дохода. В конце дня вы можете почувствовать усталость, поэтому найдите возможность для отдыха и расслабления. Медитация или йога помогут собраться с мыслями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет посвящен общению, знакомству и коммуникациям. На работе вы сможете проявить себя, а ваши инициативы встретят с поддержкой. Расположение небесных тел сегодня на вашей стороне, так что доверяйте внутреннему чувству и смело идите за своей целью.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Понедельник подарит вам новые возможности. Подходящий момент, чтобы занять хобби, о котором вы давно задумывались. Физическая активность принесет тонус, а заодно поможет упорядочить мысли. В сложные моменты не бойтесь обращаться за помощью к людям, которым доверяете. Астрологи сулят Скорпиону удачу и любовь уже вскоре.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи обещают вам чудесно начало недели. Все ваши планы реализуются, а для поставленных целей найдутся ресурсы. В рабочих делах могут возникнуть небольшие конфликты, но ваши дипломатические навыки позволят выйти сухим из воды. Во второй половине дня вы можете получить приятную новость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет наполнен событиями и поездками. Сегодня звезды сулят вам благоприятные известия, которые даже могут изменить вашу жизнь. Чтобы сохранить баланс карьерной и личной сфер жизни, астрологи рекомендуют обратить внимание на новое хобби, включая творческое. Жизнь Козерога изменится в солнечное затмение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Небесные тела в этот понедельник оказались на вашей стороне. Астрологи советуют начать день с приятного, будь то йога или чашка кофе за серией любимого сериала. К обеду ожидайте пик энергии, воспользуйтесь этим в свою пользу. На работе все сложится, не бойтесь предлагать коллективу свои идеи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды способствуют решению финансовых операций в этот понедельник. Не исключено, что вы получите прибыль. Астрологи рекомендуют основательно подходить к денежным вопросам, чтобы увеличить доход. Хорошая возможность для планирования крупных покупок и формирования сбережений.