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Гороскоп на 17 октября: в этот день трудности станут предвестниками чего-то очень хорошего

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября 2023 года. Фото Getty Images

Это прекрасный день для общения с близкими, друзьями, второй половинкой

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Многие будут перемещаться по определенному маршруту, в пределах города. Это может быть связано с учебой, работой или делами, связанными с близкими родственниками. Астрологические прогнозы советуют подготовиться к этому дню с хорошим настроением и отличной музыкой. Звезды обещают Овну белую полосу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Наилучшим выбором будет умеренный ритм жизни и организованное выполнение текущих задач. Астрологи рекомендуют сделать паузу и не пытаться бросаться вперед, чтобы избежать излишней усталости. Расслабляющие ванны помогут снять напряжение, а отвары из трав поднимут тонус.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Из-за дисгармонии между ночными светилами ваше настроение может колебаться. Однако его можно улучшить, уделяя внимание физической активности и внутреннему самочувствию. Попробуйте избегать совместной работы и больше времени уделите своим личным делам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Подходящее время для обучения и усвоения новых знаний. Также полезными будут физические упражнения и рабочие командировки. Если возникнут какие-либо трудности, не унывайте, так как они могут стать предвестниками чего-то очень позитивного.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот день идеален для общения с близкими, друзьями и вашей второй половинкой. Воздержитесь от рискованных финансовых шагов и лучше не тратьте деньги. Будьте спокойны в ответ на критику. Во второй половине дня полезно прогуляться на свежем воздухе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Для Дев ночные светила подготовили некоторое количество трудностей, но не стоит паниковать. С правильным настроем и верой в лучшее этот гороскоп можно направить в свою пользу. Простота и оптимизм — лучший путь в такие дни, как этот вторник.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сомнения, которые могли замедлить ваш прогресс, постепенно рассеются, и ситуация станет более ясной. Вы и вокруг себя заметите перемены. Это благоприятный день для работы в коллективе, проявления творчества, общения, установления новых связей, даже в онлайн формате.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила придадут вам больше харизмы и обаяния, что сделает вас более привлекательными. У вас будет больше шансов оставить хорошее впечатление на противоположный пол. А в финансовой сфере и на работе удача улыбнется тем, кто решит действовать быстро и с упорством. Астрологи сулят Скорпиону удачу и любовь уже вскоре.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот вторник у вас есть возможность достичь успеха в различных соревнованиях и конкурсах. Даже если вам не удастся выиграть, движение вперед будет самой важной наградой, которая восстановит вашу уверенность и мотивацию для новых достижений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила приготовили приятные сюрпризы для вас. Вас ожидают неожиданные изменения и возможности, которые обещают многое. Не забывайте о тех задачах, которые требуют немедленного завершения. Откладывание их выполнения может привести к неудачам и проблемам.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь выбирать одежду в цветах, соответствующих цвету ваших глаз. Это поможет улучшить вашу энергетику, усилить интуицию и раскрыть творческий потенциал. Вторник, 17 октября, благоприятный день для всех, кто придерживается норм морали. Водолей разбогатеет в 2024 году.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Приходит время перемен. Ночные светила в этот вторник готовы помочь вам изменить вашу жизнь. Чтобы максимально успешно реализовать свои планы, астрологи советуют не спешить и принимать обдуманные решения. Вечер хорош для общения с близкими людьми.

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