Астрологические хамелеоны: названы самые двуличные знаки Зодиака

Не рассчитывайте на полную откровенность, когда имеете дело с этими зодиакальными представителями

Некоторые знаки Зодиака считаются настоящими правдолюбами, другие же представители зодиакального круга скорее относятся к числу лицемеров. Таких людей нередко называют хамелеонами.

По словам астрологов, есть пять самых двуличных знаков Зодиака – Близнецы, Весы, Рак, Скорпион и Козерог. Об этом пишет City Magazine.

Близнецы

Двуличность этого знака обычно связана с их природной гибкостью и приспособляемостью, а не со злыми помыслами. Общительные Близнецы умеют адаптироваться, иногда людям кажется, что они меняются, словно хамелеон. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Весы

Любители гармонии могут менять свое отношение, чтобы избежать конфликтов и сохранять баланс. Такое поведение может быть воспринято как двуличие, но Весы принимают свои решения из лучших побуждений. Этот знак иногда так желает угодить, что начинает подчиняться. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Рак

Рак часто скрывает свои истинные чувства, чтобы защитить себя от обид. Чрезвычайно эмоциональны и чувствительны, однако уязвимые стороны не показывают. В итоге люди могут счесть этот знак двуличным. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Скорпион

Скрытный знак Зодиака, который обычно прячет истинные эмоции и чувства. Такая сдержанность может создать ощущение двойственности. Однако чаще Скорпион что-то утаивает в целях собственной защиты. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Козерог

Самое важное для этого знака – достичь цели. Ради этого Козерог готов корректировать свое поведение. Этот знак может проявлять себя, как двуличный человек, однако удивительная гибкость – часть их мышления и амбиций. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака – самые бескорыстные. Эти люди способны отдать все, не ожидая ничего взамен.